Меньше преступлений — больше раскрытий: Петербург удивил цифрами

В Санкт-Петербурге за период с января по октябрь 2025 года отмечено уменьшение числа зарегистрированных преступлений на 5,7%.
За это время правоохранительные органы города зафиксировали 51 240 противоправных деяний. Об этом сообщили в Главном информационно-аналитическом центре, сообщает Neva.Today.
С начала года полицейские сумели раскрыть 22 777 преступлений, что превосходит показатели прошлого года: уровень раскрытия вырос на 9,2%. В целом за десять месяцев было раскрыто 11 357 уголовных дел. Такой прогресс отмечают в ведомственной статистике.
Ранее стало известно, что количество тяжких и особо тяжких преступлений в Северной столице за девять месяцев 2025 года сократилось до 16 774. В соседней Ленинградской области зафиксировали 5 486 подобных случаев, что на 3,2% ниже, чем годом ранее.