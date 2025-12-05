Под влиянием циклона: в начале следующей недели в Петербурге похолодает и пойдёт мокрый снег

В Петербурге сохраняется влияние высокого атмосферного давления, однако ближе к выходным к городу начнут подходить западные циклоны.
Основное изменение погоды ожидается в субботу: днем к региону придет фронт, который принесет средние по интенсивности дожди.
Ночью в воскресенье характер осадков изменится — дожди начнут переходить в мокрый снег. По словам главного синоптика Северной столицы Александра Колесова, точная информация о количестве осадков еще будет корректироваться по мере приближения циклонов и изменения погоды.
Период с воскресенья до вторника будет отмечен выпадением мокрого снега. Температура при этом достигнет значений от +1 до +2 градусов. С этого времени в городе наступит более прохладная погода, но минусовых температур ожидать не стоит.
Ранее сообщалось, что к пятнице прогнозируется небольшое потепление — столбик термометра поднимется выше +3 градусов. Осадки в этот период будут незначительными.