Городовой / Город / Под влиянием циклона: в начале следующей недели в Петербурге похолодает и пойдёт мокрый снег
Под влиянием циклона: в начале следующей недели в Петербурге похолодает и пойдёт мокрый снег

Опубликовано: 5 декабря 2025 01:30
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Власти города предупредили о возможных изменениях погоды и посоветовали горожанам и гостям иметь при себе зонты.

В Петербурге сохраняется влияние высокого атмосферного давления, однако ближе к выходным к городу начнут подходить западные циклоны.

Основное изменение погоды ожидается в субботу: днем к региону придет фронт, который принесет средние по интенсивности дожди.

Ночью в воскресенье характер осадков изменится — дожди начнут переходить в мокрый снег. По словам главного синоптика Северной столицы Александра Колесова, точная информация о количестве осадков еще будет корректироваться по мере приближения циклонов и изменения погоды.

Период с воскресенья до вторника будет отмечен выпадением мокрого снега. Температура при этом достигнет значений от +1 до +2 градусов. С этого времени в городе наступит более прохладная погода, но минусовых температур ожидать не стоит.

Ранее сообщалось, что к пятнице прогнозируется небольшое потепление — столбик термометра поднимется выше +3 градусов. Осадки в этот период будут незначительными.

Автор:
Юлия Аликова
