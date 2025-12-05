Городовой / Город / Семь остановок: куда заглянет поезд Деда Мороза на Октябрьской железной дороге в 2026 году
Опубликовано: 5 декабря 2025 02:00
В поезде открылись тематические вагоны, где пассажиры могут посетить салон-приёмную, сказочную деревню и вагон Снежной королевы.

В январе на Октябрьскую железную дорогу прибудет поезд Деда Мороза, который продолжает своё большое зимнее турне.

Населённые пункты, через которые пройдёт этот состав-музей, включают Псковскую, Новгородскую, Мурманскую области, Карелию и Санкт-Петербург.

Пассажирам предложат тематические вагоны: приёмную для встречи с зимним волшебником, игровой вагон Снежной королевы, сказочную деревню, а также театр кукол и специальную сцену для выступлений.

В поезде также работают лавка с подарками, зал для чаепитий и ресторан. Во время стоянок запланирована праздничная программа, спектакли и встречи с главным героем из Великого Устюга.

График движения праздничного поезда по Октябрьской железной дороге следующий:

  • Великие Луки — 4 января
  • Дно — 4 января
  • Великий Новгород — 5 января
  • Чудово — 5 января
  • Санкт-Петербург -станция Новый Петергоф — 6 и 7 января
  • Петрозаводск — 8 января
  • Мурманск — 9 января

Купить билет и узнать детали маршрута можно онлайн, при этом доступ к продаже появляется в 9:00 за месяц до прибытия поезда в конкретный город.

Ожидается, что поезд совершит путешествие протяжённостью свыше 20 тысяч километров. На его пути запланированы остановки более чем в семидесяти городах, где пройдут как крупные, так и небольшие праздничные мероприятия.

Автор:
Юлия Аликова
Город
