Парки, фонтаны и пляжи: за год в Петербурге обустроили 63 общественных пространства
Парки, фонтаны и пляжи: за год в Петербурге обустроили 63 общественных пространства

Опубликовано: 5 декабря 2025 02:30
В городе продолжается активная работа по благоустройству и развитию прибрежных территорий.

В течение этого года в Петербурге было обустроено 63 пространства для горожан. Работы проводились районными администрациями совместно с профильным комитетом, который реализует программу «Комфорт и уют в городе» в рамках десяти приоритетных направлений развития Северной столицы.

Об итогах рассказал председатель комитета Сергей Петриченко во время встречи конференции в информационном агентстве «Интерфакс», сообщает 78.ru.

Особое внимание, по поручению губернатора Александра Беглова, уделялось благоустройству берегов и водных объектов.

В числе важных изменений были работы на участке набережной вдоль Большой Невки между 3-м Елагиным мостом и Парком 300-летия, обновление пляжей в Курортном районе, а также создание новой очереди Линейного парка, где летом был построен фонтан, привлекший множество детей.

Главная задача комитета заключается в создании современных удобств для семейного досуга с учетом природного и исторического окружения каждого района. Специалисты организуют парки так, чтобы пространство было интересным для всех возрастных групп.

Автор:
Юлия Аликова
Город
