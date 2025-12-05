Парки, фонтаны и пляжи: за год в Петербурге обустроили 63 общественных пространства

В течение этого года в Петербурге было обустроено 63 пространства для горожан. Работы проводились районными администрациями совместно с профильным комитетом, который реализует программу «Комфорт и уют в городе» в рамках десяти приоритетных направлений развития Северной столицы.
Об итогах рассказал председатель комитета Сергей Петриченко во время встречи конференции в информационном агентстве «Интерфакс», сообщает 78.ru.
Особое внимание, по поручению губернатора Александра Беглова, уделялось благоустройству берегов и водных объектов.
В числе важных изменений были работы на участке набережной вдоль Большой Невки между 3-м Елагиным мостом и Парком 300-летия, обновление пляжей в Курортном районе, а также создание новой очереди Линейного парка, где летом был построен фонтан, привлекший множество детей.
Главная задача комитета заключается в создании современных удобств для семейного досуга с учетом природного и исторического окружения каждого района. Специалисты организуют парки так, чтобы пространство было интересным для всех возрастных групп.