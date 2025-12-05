Городовой / Город / С 1 января — новый штамп в паспорте: что теперь будут писать о вас и зачем
С 1 января — новый штамп в паспорте: что теперь будут писать о вас и зачем

Опубликовано: 5 декабря 2025 03:00
Городовой ру

Внедрение идентификационной единой регистрационной нормы рассматривается как значимый этап в развитии надёжной цифровой среды для граждан.

С начала 2026 года жители России смогут по желанию внести в свой паспорт дополнительную информацию — номер записи единого федерального информационного регистра (ИД ЕРН).

Данную возможность анонсировал Каплан Панеш, заместитель председателя думского комитета по бюджету и налогам, в интервью РИА Новости.

Главная задача этого идентификатора — упростить процедуры получения различных государственных и муниципальных услуг, обеспечив гражданам быстрый и защищённый доступ.

Новый уникальный номер будет использоваться при дистанционном подтверждении личности, а также предоставлении сведений, требующихся для оформления пособий, различных льгот или регистрации прав на имущество.

Универсальный ИД ЕРН позволит заменить прежнюю систему, в которой для идентификации граждан использовался ИНН.

Граждане смогут оформить нужную отметку в подразделениях МВД, занимающихся миграционными вопросами, либо в многофункциональных центрах.

Сделать соответствующую запись в паспорте можно будет добровольно — это не станет обязательным требованием.

Для тех, кто уже оформил в паспорте штамп с ИНН, никаких изменений предпринимать не понадобится: текущая отметка продолжит действовать. Обновление коснётся только желающих воспользоваться данной функцией.

Ранее сообщалось, что в разделе «Жизненные ситуации» на портале госуслуг можно получить электронное пенсионное удостоверение.

Юлия Аликова
