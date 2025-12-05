С 1 января — новый штамп в паспорте: что теперь будут писать о вас и зачем

С начала 2026 года жители России смогут по желанию внести в свой паспорт дополнительную информацию — номер записи единого федерального информационного регистра (ИД ЕРН).
Данную возможность анонсировал Каплан Панеш, заместитель председателя думского комитета по бюджету и налогам, в интервью РИА Новости.
Главная задача этого идентификатора — упростить процедуры получения различных государственных и муниципальных услуг, обеспечив гражданам быстрый и защищённый доступ.
Новый уникальный номер будет использоваться при дистанционном подтверждении личности, а также предоставлении сведений, требующихся для оформления пособий, различных льгот или регистрации прав на имущество.
Универсальный ИД ЕРН позволит заменить прежнюю систему, в которой для идентификации граждан использовался ИНН.
Граждане смогут оформить нужную отметку в подразделениях МВД, занимающихся миграционными вопросами, либо в многофункциональных центрах.
Сделать соответствующую запись в паспорте можно будет добровольно — это не станет обязательным требованием.
Для тех, кто уже оформил в паспорте штамп с ИНН, никаких изменений предпринимать не понадобится: текущая отметка продолжит действовать. Обновление коснётся только желающих воспользоваться данной функцией.
Ранее сообщалось, что в разделе «Жизненные ситуации» на портале госуслуг можно получить электронное пенсионное удостоверение.