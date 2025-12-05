Городовой / Город / Без громкого запрета, но с ограничениями: в России начали урезать «яблочные» видеозвонки
Без громкого запрета, но с ограничениями: в России начали урезать «яблочные» видеозвонки

Опубликовано: 5 декабря 2025 04:00
С начала сентября 2025 года российские пользователи сообщают о повторяющихся сбоях в работе приложения.

Российские власти приняли решение о введении ограничений в отношении сервиса для видеозвонков, который принадлежит компании Apple. Эта информация была подтверждена пресс-службой Роскомнадзора, сообщает «Газета.Ru».

Причиной для подобных мер послужило использование платформы в целях, связанных с противоправной деятельностью, включая организацию преступных акций и мошенничество на территории России.

Ведомство отметило, что через приложение проходили попытки привлечения граждан к противоправным действиям, а также совершались незаконные операции.

Российские пользователи неоднократно сталкивались с затруднениями при работе сервиса с начала сентября 2025 года. Однако официального оповещения об ограничениях пока не прозвучало.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор принял аналогичные меры в отношении популярной американской онлайн-игры.

Автор:
Юлия Аликова
Город
