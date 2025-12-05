Без громкого запрета, но с ограничениями: в России начали урезать «яблочные» видеозвонки

Российские власти приняли решение о введении ограничений в отношении сервиса для видеозвонков, который принадлежит компании Apple. Эта информация была подтверждена пресс-службой Роскомнадзора, сообщает «Газета.Ru».
Причиной для подобных мер послужило использование платформы в целях, связанных с противоправной деятельностью, включая организацию преступных акций и мошенничество на территории России.
Ведомство отметило, что через приложение проходили попытки привлечения граждан к противоправным действиям, а также совершались незаконные операции.
Российские пользователи неоднократно сталкивались с затруднениями при работе сервиса с начала сентября 2025 года. Однако официального оповещения об ограничениях пока не прозвучало.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор принял аналогичные меры в отношении популярной американской онлайн-игры.