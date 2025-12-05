Лёд под замком до Старого Нового года: петербуржцам запретили ступать на него до 15 января

В городе временно ограничили доступ к водоёмам из соображений безопасности из-за начавшегося ледостава.

В Смольном прошло заключительное в нынешнем году заседание городской Комиссии, ответственной за вопросы предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также пожарной безопасности.

В ходе встречи основное внимание уделили вопросам предотвращения несчастных случаев на льду в зимний сезон. Губернатор Александр Беглов возглавил обсуждение мер по обеспечению гражданской безопасности.

С декабря по середину января 2026 года, а также в марте и первой половине апреля того же года, на петербургских водоемах официально действует ограничение на выход на лед.

Этот запрет введён для защиты жителей города в периоды становления и таяния ледяного покрова на Неве и других водных объектах. Метеорологическая служба подчеркнула, что сейчас происходят процессы, увеличивающие риск для жизни горожан и гостей Петербурга.

Для наблюдения за безопасностью на водных пространствах Финского залива и на городских прудах задействованы специализированные группы поисково-спасательных служб.

В состав этих подразделений входят спасательные станции города, которые несут дежурство на водоемах. За прошлую зиму данным службам удалось спасти 134 человека.

В связи с началом зимних школьных каникул губернатор поручил районным администрациям и комитета по образованию организовать в школах специальные занятия, посвящённые правилам поведения у воды.

Кроме того, до 18 декабря комиссиям, отвечающим за правопорядок и безопасность, необходимо разработать график профилактических мероприятий. Эти меры направлены на предотвращение происшествий на льду в ближайшие месяцы.

Жителям города напомнили, что не следует самостоятельно пытаться вызволить замёрзших на водной поверхности птиц. С подобными ситуациями рекомендовано обращаться к профессиональным спасательным службам.