Заводили без ключа: в Петербурге накрыли группу «асов» автоугона

Двое мужчин ранее уже были осуждены за совершение подобных правонарушений.

В Петербурге сотрудники уголовного розыска задержали участников организованной группы, подозреваемых в серии угонов автомобилей иностранных марок в городе и области.

Пресс-служба областного управления МВД сообщила о проведённой операции и раскрыла детали преступлений.

Ключевыми эпизодами стали два случая: в мае предыдущего года на проспекте Тореза был похищен «Mitsubishi Outlander» стоимостью 1,4 миллиона рублей, а спустя год аналогичное авто исчезло на проспекте Луначарского, ущерб по данному факту составил 2,3 миллиона рублей.

В рамках расследования сотрудники подразделения уголовного розыска выявили и задержали трёх подозреваемых. Двое из них жители Санкт-Петербурга 47 и 53 лет, ещё один — 52-летний мужчина из Выборгского района Ленинградской области.

Двое из задержанных ранее уже привлекались к уголовной ответственности за подобные преступления.

Обвиняемые пользовались специальными электронными устройствами: такими, которые подавляют сигнал охранных систем, перепрограммируют электронные узлы автомобилей, а также предназначены для диагностики.

Благодаря техническому оснащению им удавалось заводить двигатели без ключа и обходить штатные системы защиты, что увеличивало шанс успешного угона.

Во время обысков у предполагаемых угонщиков обнаружили целый набор технических средств: аппараты для запуска мотора без разрешения владельца, инструменты для создания и программирования ключей, оборудование для считывания информации с иммобилайзеров.

Кроме того, полицейские изъяли заготовки личинок замков, специальный диагностический сканер, устройства для блокирования GSM-сигнала и радиосвязи, а также прибор для поиска маяков, по которым можно отследить машину.

Также следователи изъяли документы на различные транспортные средства, восемь комплектов государственных номерных знаков, заготовки для заводских табличек, несколько мобильных телефонов, электронный модуль управления двигателем, а также принадлежащие потерпевшим личные вещи.

В настоящее время устанавливаются другие случаи, к которым могут быть причастны задержанные, а также предполагаемые сообщники и возможные места нахождения ещё не найденных автомобилей.