Не реставрация, а спасение: в церкви Николая Чудотворца XIX века в Ленобласти начнут противоаварийные работы

В Ленинградской области специалисты приступят к проведению противоаварийных мероприятий в церкви Николая Чудотворца, возведённой в конце XIX века.
Этот храм находится на Сойкинской горе в Кингисеппском районе и был построен в период с 1872 по 1883 годы. Отмечается, что целью работ станет предотвращение разрушения памятника и сохранение его исторических элементов.
В рамках предстоящих работ запланировано укрепление фундамента и стен, а также проведение ремонта крыши.
Старинные декоративные детали будут защищены от погодных воздействий. О завершении мероприятий сообщается, что они намечены на конец 2026 года.
Контракт на проведение этих мероприятий заключён Дирекцией по сохранению объектов культурного наследия Ленинградской области 3 декабря 2025 года, привлечена подрядная организация. Вице-губернатор Владимир Цой отметил:
«Специалистам предстоит выполнить комплекс первоочередных противоаварийных и консервационных работ, направленных на стабилизацию состояния памятника и защиту его от дальнейшего разрушения».
