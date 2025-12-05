Долина прервёт молчание о «квартирном» скандале: все дело в плотном графике

Лариса Долина собирается обратиться к своим слушателям и объяснить ситуацию, связанную с резонансной историей о продаже и возврате её жилья в Москве. Концертный директор певицы Сергей Пудовкин сообщил, что артистка лично расскажет о случившемся 5 декабря, сообщает News.ru.
Ранее Долина не могла выступить с разъяснениями, поскольку была занята работой и не располагала свободным временем.
Квартиру в московском районе Хамовники Долина, по решению суда, получила обратно после того, как была вынуждена продать её женщине. Сделка прошла под влиянием телефонных мошенников.
Последствия этого инцидента оказались для певицы серьёзными. После того как стало известно о подробностях сделки, организаторы одного за другим стали отменять концерты Долиной в разных регионах России.
Кроме трудностей с организацией гастролей, певица столкнулась и с давлением в интернете. Её страницы и имя стали появляться в негативном контексте в различных социальных сетях.