Светофоры Петербурга перестали «читать по слогам»: ГИБДД убрала лишние «АУ», «РУ» и «ОУ»

На светофорах в Санкт-Петербурге убрали неизвестные надписи, которые вызывали вопросы у горожан.

В Петербурге на светофорах больше не будут отображаться сокращения «АУ», «РУ» и «ОУ». Такое распоряжение поступило по инициативе Госавтоинспекции, которая потребовала убрать эти аббревиатуры со счетчиков светофорных табло.

Решение связано с тем, что данные обозначения официально не входят в действующие государственные стандарты, регулирующие устройства для организации дорожного движения.

Депутат городского парламента Алексей Цивелев сообщил, что Министерство внутренних дел через Главное управление безопасности дорожного движения направило всем регионам указание отказаться от использования сокращений.

Эти символы лишь увеличивают путаницу и мешают людям свободно ориентироваться на дорогах.

Специалисты ГУОБДД подтвердили, что подобные обозначения не регламентированы нормативными документами и не были однозначно понятны большинству водителей и пешеходов.

Сами сокращения обозначали разные режимы: «АУ» — автоматическая адаптация, «РУ» — ручное переключение, «ОУ» — управление оператором. Однако эти термины за долгие годы не стали очевидными для обычных жителей.

Неясность в сигнализации способствовала неправильному принятию решений на перекрёстках, что приводило к конфликтам и потенциальной опасности на дорогах.

Решение о демонтаже аббревиатур было принято также для предотвращения возможных задержек движения из-за недопонимания информации.

Руководство министерства подчеркнуло, что сокращения могут только увеличить барьер между участниками дорожного процесса и системой управления транспортом.