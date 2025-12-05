Пять имён из тишины: в Петербурге завершили «Вахту Памяти‑2025» и назвали бойцов Красной армии

В Петербурге завершён сезон поисковых работ, приуроченный к 80-летию Победы. Поисковые отряды обнаружили останки 95 бойцов Красной армии, личности пятерых удалось установить.
Экспедиции прошли на территории Ленинградской области, в районах города и Карелии, сообщает петербург Центр.
Родственники двоих из найденных солдат обратились с просьбой похоронить их близких вдали от Петербурга, на родине. Большая часть найденных останков погребена на мемориальных участках в Ломоносове, Корчмино, Кондакопшино и на Севере города. Все церемонии прошли с воинскими почестями.
Движение поисковиков в городе насчитывает сейчас 54 отряда, где почти половина состава — люди в возрасте до 35 лет.
Работа ведётся не только по поиску и перезахоронению, но и по проведению памятных акций и обучающих программ. Для выполнения задач город обеспечивает поисковые группы снаряжением и поддерживает координацию действий.
В 1997 году прошла первая акция «Вахта памяти», с тех пор движение активно растёт. Лучшие представители поискового дела удостаиваются специального отличия «За вклад в дело увековечения памяти погибших при защите Отечества», которое стало вручаться с 2022 года.
В 2025 году такую награду получили руководители пятнадцати отрядов, среди которых «Патриот», «Последний рубеж», «Красная Горка» и «Атака».
К церемониям памяти в регионе постоянно привлекается большая часть молодежного состава. Также члены движения активно рассказывают о работе в социальных сетях и на встречах, чтобы вовлечь новых участников и сохранить память о погибших. Поисковые работы продолжатся и в будущем сезоне.