Прямой эфир: 19 декабря Путин подведёт итоги уходящего года

Владимир Путин 19 декабря в 12:00 по московскому времени проведёт ежегодную встречу с гражданами страны, в ходе которой подведёт основные итоги года и ответит на вопросы россиян, сообщает пресс-служба Кремля. Свои вопросы президенту сможет задать любой желающий.
Для этого предусмотрено несколько способов: через сайт телепрограммы «Москва — Путину», по телефону 8–800–200–40–40, а также при помощи СМС и ММС на номер 0–40–40. Кроме того, вопросы принимаются через специальное мобильное приложение и в социальных сетях.
Жители страны также могут передать свои обращения при помощи чат-бота на платформе MAX.
Отправлять вопросы можно до завершения программы 19 декабря. Обращения принимаются как онлайн, так и по телефону.
Ранее сообщалось, что Путин поддержал и акцию «Ёлка желаний».