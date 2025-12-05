Городовой / Город / Прямой эфир: 19 декабря Путин подведёт итоги уходящего года
Опубликовано: 5 декабря 2025 00:30
Прямой эфир: 19 декабря Путин подведёт итоги уходящего года
Global Look Press / Kremlin Poo

Сбор вопросов для президента продолжится до завершения диалога с главой государства.

Владимир Путин 19 декабря в 12:00 по московскому времени проведёт ежегодную встречу с гражданами страны, в ходе которой подведёт основные итоги года и ответит на вопросы россиян, сообщает пресс-служба Кремля. Свои вопросы президенту сможет задать любой желающий.

Для этого предусмотрено несколько способов: через сайт телепрограммы «Москва — Путину», по телефону 8–800–200–40–40, а также при помощи СМС и ММС на номер 0–40–40. Кроме того, вопросы принимаются через специальное мобильное приложение и в социальных сетях.

Жители страны также могут передать свои обращения при помощи чат-бота на платформе MAX.

Отправлять вопросы можно до завершения программы 19 декабря. Обращения принимаются как онлайн, так и по телефону.

Ранее сообщалось, что Путин поддержал и акцию «Ёлка желаний».

Автор:
Юлия Аликова
Город
