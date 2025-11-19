Он не торгуется и не краснеет: искусственный интеллект уже работает на автомошенников при покупке машин

Полицейские сообщили, что мошенники начали применять искусственный интеллект для создания фальшивых фотографий в схемах продажи автомобилей.
Злоумышленники выставляют объявления с необычно низкой стоимостью и стараются убедить покупателя завершить сделку как можно скорее, сообщили в пресс-службе Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Отмечено, что они часто требуют предоплату, избегают личного общения, а контакт ведут через анонимные каналы в мессенджерах.
Правоохранители напомнили о характерных признаках подобных схем. Среди них — спешка со стороны продавца, неточные или неполные документы, анонимность переписки. Ошибки в сопроводительной документации могут указывать на попытку обмана.
Полицейские советуют первым делом проверить VIN-код и сравнить его с изображениями, а также просить продавца показать автомобиль и документы во время видеосвязи, чтобы на экране был виден номер машины и VIN.
Требуется сверять данные из паспорта транспортного средства и удостоверяться в наличии оригиналов бумаг, а также удостоверяться, что данные владельца совпадают. Совершают сделку только после личного осмотра автомобиля и подписания официального договора.
В пресс-службе подчеркнули важность сохранения бдительности:
- не переводить деньги заранее,
- искать совпадения фотографий через специализированный поиск,
- проводить встречи в общественных местах или в присутствии специалистов ГИБДД,
- чаще использовать защищённые способы оплаты, такие как эскроу или оплату через банк с возможностью возврата средств.
Специалисты советуют проводить сделки при свидетелях, чтобы избежать рисков.
Ранее «Городовой» писал о том, зачем Петербургу новая КАД, которая будет платной.