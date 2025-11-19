Городовой / Город / Он не торгуется и не краснеет: искусственный интеллект уже работает на автомошенников при покупке машин
Он не торгуется и не краснеет: искусственный интеллект уже работает на автомошенников при покупке машин

Опубликовано: 19 ноября 2025 08:25
Мошенники начали использовать искусственный интеллект для создания поддельных фотографий автомобилей.

Полицейские сообщили, что мошенники начали применять искусственный интеллект для создания фальшивых фотографий в схемах продажи автомобилей.

Злоумышленники выставляют объявления с необычно низкой стоимостью и стараются убедить покупателя завершить сделку как можно скорее, сообщили в пресс-службе Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Отмечено, что они часто требуют предоплату, избегают личного общения, а контакт ведут через анонимные каналы в мессенджерах.

Правоохранители напомнили о характерных признаках подобных схем. Среди них — спешка со стороны продавца, неточные или неполные документы, анонимность переписки. Ошибки в сопроводительной документации могут указывать на попытку обмана.

Полицейские советуют первым делом проверить VIN-код и сравнить его с изображениями, а также просить продавца показать автомобиль и документы во время видеосвязи, чтобы на экране был виден номер машины и VIN.

Требуется сверять данные из паспорта транспортного средства и удостоверяться в наличии оригиналов бумаг, а также удостоверяться, что данные владельца совпадают. Совершают сделку только после личного осмотра автомобиля и подписания официального договора.

В пресс-службе подчеркнули важность сохранения бдительности:

  • не переводить деньги заранее,
  • искать совпадения фотографий через специализированный поиск,
  • проводить встречи в общественных местах или в присутствии специалистов ГИБДД,
  • чаще использовать защищённые способы оплаты, такие как эскроу или оплату через банк с возможностью возврата средств.

Специалисты советуют проводить сделки при свидетелях, чтобы избежать рисков.

Ранее «Городовой» писал о том, зачем Петербургу новая КАД, которая будет платной.

Автор:
Юлия Аликова
Город
