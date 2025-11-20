Городовой / Город / На улице Стойкости не хватило стойкости: коммунальная война перешла от слов к выстрелам
На улице Стойкости не хватило стойкости: коммунальная война перешла от слов к выстрелам

Опубликовано: 20 ноября 2025 07:30
Global Look Press / Shatokhina Natalia / news.ru

Соседи в доме на улице Стойкости выясняли отношения, что даже привело к применению огнестрельного оружия.

Вечером 16 ноября в Кировском районе Санкт-Петербурга произошёл конфликт между жильцами коммунальной квартиры на улице Стойкости. Перепалка завершилась дракой, в ходе которой один из участников использовал аэрозольный пистолет.

Для урегулирования ситуации на место прибыли сотрудники Росгвардии, которые задержали мужчину, стрелявшего в соседа, сообщили в пресс-службе ведомства.

Правонарушителя доставили в полицейский отдел, а оружие, применённое во время ссоры, было изъято. Один из участников происшествия, 43-летний мужчина, получил закрытую черепно-мозговую травму, ушибы головы и сотрясение мозга.

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, его госпитализировали в стационар.

В ведомстве подтвердили, что ссора имела бытовую основу и возникла между жителями коммунальной квартиры.

Автор:
Юлия Аликова
Город
