На улице Стойкости не хватило стойкости: коммунальная война перешла от слов к выстрелам

Вечером 16 ноября в Кировском районе Санкт-Петербурга произошёл конфликт между жильцами коммунальной квартиры на улице Стойкости. Перепалка завершилась дракой, в ходе которой один из участников использовал аэрозольный пистолет.
Для урегулирования ситуации на место прибыли сотрудники Росгвардии, которые задержали мужчину, стрелявшего в соседа, сообщили в пресс-службе ведомства.
Правонарушителя доставили в полицейский отдел, а оружие, применённое во время ссоры, было изъято. Один из участников происшествия, 43-летний мужчина, получил закрытую черепно-мозговую травму, ушибы головы и сотрясение мозга.
Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, его госпитализировали в стационар.
В ведомстве подтвердили, что ссора имела бытовую основу и возникла между жителями коммунальной квартиры.
