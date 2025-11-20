Когда голод и страх соседствуют с величием: чем запомнилось 20 ноября в истории Петербурга

Этот день столетиями становился свидетелем как блеска имперской роскоши, так и суровых испытаний, оставляя после себя отголоски прошлого, звучащие до сих пор.

20 ноября — дата, отмеченная в истории города не только обыденными событиями, но и поворотами судьбы, полными тайн и драматизма.

1800: Замок-призрак и тень императора

В 1800 году, 20 ноября, состоялось торжественное освящение Михайловского замка. Император Павел I, стремясь как можно скорее обосноваться в своей новой резиденции, пренебрег даже ожиданием полного высыхания отделки.

Легенды гласят, что в фундамент замка были заложены не только монеты на удачу, но и памятные кирпичи из яшмы, собственноручно установленные императором.

Трагическая ирония судьбы — всего через 40 дней после новоселья, 23 марта 1801 года, император был задушен в собственной спальне.

До сих пор ходят слухи, что призрак Павла I бродит по ночам по пустынным коридорам Михайловского замка, храня тайны своего трагического конца.

1917 и 1941: Хлеб и нормативы

20 ноября 1917 года ознаменовалось резким падением продовольственного обеспечения в Петрограде — хлебный паек сократился до 150 грамм. Эта дата стала предвестником грядущих лишений.

Следующий суровый рубеж был пройден 20 ноября 1941 года, когда власти Ленинграда ввели строгие нормативы по отпуску продуктов.

Норма продовольственного пайка была установлена следующим образом: рабочим полагалось 250 граммов хлеба в сутки, служащим, иждивенцам и детям до 12 лет — по 125 граммов.

Особо выделялись те, кто находился на котловом довольствии: личный состав военизированной охраны, пожарных команд, истребительных отрядов, ремесленных училищ и школ ФЗО получал 300 граммов, а войска первой линии — 500 граммов.

Эти цифры — молчаливое свидетельство тяжелейших испытаний, выпавших на долю города.

1955: Памятник прописался

20 ноября 1955 года у кинотеатра «Гигант» был открыт памятник М. И. Калинину работы М. Г. Манизера, ставший частью городского ландшафта.

1998: Убийство политика

Спустя десятилетия, 20 ноября 1998 года, этот день был омрачен трагическим событием. В подъезде своего дома, накануне выборов в Законодательное собрание, была убита депутат Государственной думы РФ Галина Старовойтова.

Киллеры поджидали ее на канале Грибоедова, и стрельба раздалась, когда она поднималась по лестнице.

Старовойтова, одна из зачинательниц перестройки и демократического развития, первая женщина-кандидат в президенты России, вошла в историю как символ перемен.

2010: Реставрация и вера

20 ноября 2010 года Патриарх Кирилл совершил Божественную литургию в восстанавливаемом Свято-Никольском Морском соборе в Кронштадте, который в советское время функционировал как кинотеатр «Максимка».

Богослужение транслировалось по телевидению Санкт-Петербурга. После церемонии, состоялась торжественная встреча гюйса с крейсера «Варяг», который был внесен в собор и установлен на солее.

Патриарх Кирилл обратился к собравшимся с речью, огласил грамоту, вложенную в крест на куполе собора, и освятил его.

2011: Небесные легенды

Наконец, 20 ноября 2011 года, появились сообщения о двух парашютистах, совершивших прыжок со шпиля Петропавловской крепости.

Однако, пресс-служба музея истории Санкт-Петербурга опровергла эту информацию, назвав ее невозможной и предположив, что ролик мог быть смонтирован.

Эта история, несмотря на опровержение, добавила еще одну загадку к списку событий, связанных с 20 ноября, оставив место для игры воображения.