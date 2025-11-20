Призрак лихих девяностых в зале суда: в Петербурге лидер ОПГ отправится в тюрьму на 15 лет

В Невском районном суде завершился процесс по делу Андрея Волова, который стоял во главе вооружённой преступной группы, орудовавшей в Санкт-Петербурге с начала 1990-х годов. Следствие установило, что участники банды в разное время совершали вымогательства, разбой, похищения людей и убийства.
Волов обвинялся также в создании и поддержке структуры, занимавшейся заказными преступлениями, сообщила объединённая пресс-служба судов Петербурга.
В 1995 году, по данным дела, он выделил средства на формирование отдельной «бригады», возглавить которую предложил своему знакомому Яковенко.
Эта группа специализировалась на устранении людей. Одним из наиболее тяжких эпизодов стал вооружённый конфликт внутри банды, в результате которого погиб её член Смирнов — это произошло из-за попыток передела полномочий.
Суд пришёл к выводу о виновности Волова и назначил ему 14 лет и 11 месяцев заключения в исправительной колонии строгого режима. Кроме уголовного наказания, Волову придётся уплатить компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей в пользу потерпевших.