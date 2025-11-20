Городовой / Город / Призрак лихих девяностых в зале суда: в Петербурге лидер ОПГ отправится в тюрьму на 15 лет
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Под ёлкой — чек на 17 тысяч: сколько петербуржцы тратят на новогодние подарки Город
«Карта наша есть?» — ваш цифровой след: что ритейлеры знают о вас на самом деле Общество
Петербургу выдали «жёлтую карточку»: ветер и гололедица берут город в клещи Город
Звезда «Сумерек» и «Доктора Хауса» схлестнулся с незнакомцем в самом центре Петербурга: случайная встреча обернулась дракой Город
22 и 23 ноября бесплатно в Петербурге: сёстры Олсен на экране и мастер‑класс прямо в летной школе Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Интересные факты Здоровье
Категории
Общество Спорт

Призрак лихих девяностых в зале суда: в Петербурге лидер ОПГ отправится в тюрьму на 15 лет

Опубликовано: 20 ноября 2025 07:00
Призрак лихих девяностых в зале суда: в Петербурге лидер ОПГ отправится в тюрьму на 15 лет
Призрак лихих девяностых в зале суда: в Петербурге лидер ОПГ отправится в тюрьму на 15 лет
Global Look Press / Nikolay Gyngazov

Следствие установило, что Волов создал и обеспечил финансирование группы, занимавшейся исполнением заказных убийств.

В Невском районном суде завершился процесс по делу Андрея Волова, который стоял во главе вооружённой преступной группы, орудовавшей в Санкт-Петербурге с начала 1990-х годов. Следствие установило, что участники банды в разное время совершали вымогательства, разбой, похищения людей и убийства.

Волов обвинялся также в создании и поддержке структуры, занимавшейся заказными преступлениями, сообщила объединённая пресс-служба судов Петербурга.

В 1995 году, по данным дела, он выделил средства на формирование отдельной «бригады», возглавить которую предложил своему знакомому Яковенко.

Эта группа специализировалась на устранении людей. Одним из наиболее тяжких эпизодов стал вооружённый конфликт внутри банды, в результате которого погиб её член Смирнов — это произошло из-за попыток передела полномочий.

Суд пришёл к выводу о виновности Волова и назначил ему 14 лет и 11 месяцев заключения в исправительной колонии строгого режима. Кроме уголовного наказания, Волову придётся уплатить компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей в пользу потерпевших.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью