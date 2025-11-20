Городовой / Город / Петербургу отходит лишь часть «Харламов Арены»: что будет дальше?
Петербургу отходит лишь часть «Харламов Арены»: что будет дальше?

Опубликовано: 20 ноября 2025 06:30
Global Look Press / Pogiba Aleksandra / news.ru

Доля, принадлежащая Северной столице в данном здании, увеличится с 0,123 до 0,287.

Часть здания спортивного комплекса на Пражской улице, где располагается «Харламов Арена», переходит в собственность города. В результате судебного разбирательства Санкт-Петербург увеличит свою долю в этом объекте, сообщает «ДП».

Решение о передаче части здания в собственность города принято после рассмотрения иска от Комитета имущественных отношений к компании, владеющей большей частью комплекса.

В настоящее время компания «ФТК» владеет тремя из шести помещений арены суммарной площадью 11,7 тысячи квадратных метров. Остальные три помещения, площадь которых составляет 1,6 тысячи квадратных метров, уже находятся в собственности у города.

Всего спортивный комплекс занимает 16,7 тысячи квадратных метров, из которых 13,3 тысячи официально зарегистрированы, а 3,4 тысячи построены без оформленного разрешения.

Специалисты Службы государственного строительного надзора и экспертизы изучили документы и подтвердили наличие самовольных построек — обследование было проведено в 2023 году. Как отмечено в судебном постановлении:

«Отсутствие разрешения уполномоченного органа на увеличение площади здания свидетельствует о самовольном характере произведённой реконструкции, но не является препятствием для признания за комитетом права собственности на долю в общей долевой собственности в отношении здания в реконструированном состоянии».

В ближайшее время Петербург станет собственником почти трети здания — речь идёт о 0,287 его общей доли, что превышает имеющуюся на сегодня часть в 0,123.

В декабре 2023 года арбитражный суд поддержал требования города по сносу части строения, которую возвели без разрешения. Представители компании «ФТК» попытались оспорить это решение, однако апелляция была приостановлена.

Это произошло по инициативе комитета до момента, когда окончательно вступит в силу решение об увеличении части собственности города в комплексе.

Юлия Аликова
