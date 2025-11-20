Городовой / Город / «Староладожский» получит невидимый щит: в Ленобласти создают охранную зону
«Староладожский» получит невидимый щит: в Ленобласти создают охранную зону

Опубликовано: 20 ноября 2025 06:00
Опубликовано: 20 ноября 2025 06:00
Объект находится в Волховском районе и охватывает окрестности Старой Ладоги по обеим сторонам реки Волхов.

В Волосовском районе Ленинградской области появится новая охранная зона вокруг природного памятника «Староладожский». Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Дрозденко, о чём информировала администрация области.

Это уже седьмой подобный объект, взятый под особую защиту по решению областных властей.

Особое внимание в создании защитных зон уделяется наиболее интересным и часто посещаемым уголкам: такие меры введены для объектов «Шелейки», озера Ястребиное и реки Рагуша.

Как отметил председатель комитета по природным ресурсам Ленобласти Фёдор Стулов, в перспективе такие зоны появятся вокруг всех региональных памятников природы.

Введение охранной зоны означает особые правила пользования территорией, которые направлены на сбережение окружающей среды. Любые работы или действия, способные нанести вред природе, здесь будут под запретом.

Однако, лица, владеющие или арендующие участки в этой зоне, сохранят право ими пользоваться при условии соблюдения установленных ограничений.

Добавим, что в Ленинградской области недавно также было объявлено о формировании охранной территории вокруг памятника природы «Щелейки».

Юлия Аликова
Город
