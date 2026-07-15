За жёлтой лентой: почему в Павловск не пустят три дня, а в Царском Селе нужно смотреть под ноги

Недавний шторм внес коррективы в работу парков.

Петербургская погода снова внесла коррективы в планы на отдых. После недавнего разгула стихии парки в пригородах до сих пор приходят в себя.

Павловск на паузе

Если вы планировали покормить белок в Павловском парке в ближайшие дни, планы придется поменять. Парк полностью закрыли для прогулок с 15 по 17 июля.

Шторм, который пронесся над городом, оставил после себя много поваленных деревьев и сломанных веток. Сейчас там работают бригады: распиливают стволы и убирают мусор.

Находиться в зелёной зоне пока просто опасно — подмытые корни или зависшие ветки могут упасть в любой момент.

Дворец всё еще ждет гостей

Несмотря на то, что парк закрыт, сам Павловский дворец и выставки работают. Но попасть туда не так просто, как обычно. Зайти можно только через один вход — «Церковный дворик» на улице Садовой, 20.

Двери открыты с 10:00 до 18:00.

В Пушкине уже можно гулять

Хорошие новости пришли из Царского Села. Александровский парк уже открыли для посетителей. После удара стихии 11 июля там навели порядок, и сейчас работают все восемь входов.

Но будьте осторожны:

Уборка еще продолжается в глубине парка.

Опасные места огорожены лентами.

Важно: не заходите за ограждения, даже если очень хочется сделать красивое фото.

Парк работает с 7:00 до 22:00, вход туда бесплатный. Что касается Екатерининского парка, то он работает в обычном режиме — там всё спокойно.

Почему это важно?

Июльские штормы в этом году оказались на редкость коварными. В Петербурге и области ветер повалил сотни деревьев.

Старинные парки страдают больше всего: огромным дубам и липам по 100–200 лет, их кроны очень тяжелые. Специалисты проверяют каждое дерево, чтобы ветки не обрушились на головы прохожих.

Перед поездкой в пригороды на этой неделе лучше лишний раз заглянуть в соцсети музеев — графики могут меняться в зависимости от прогноза погоды.

Ранее «Городовой» рассказывал, откуда над Петербургом появился «хвост» шторма.