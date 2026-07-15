Инвестиции для внуков: окупаемость в четверть века заставила петербургских инвесторов променять квартиры на банковские вклады

Инвесторы заняли выжидательную позицию.

Раньше схема была проста: покупаешь квартиру «на котловане», ждешь пару лет и продаешь с наценкой в 30–40%. Легкие деньги, понятный бизнес.

Но сейчас эта машина сломалась. В Петербурге наступило затишье — инвесторы массово уходят с рынка или меняют тактику.

Почему квартиры больше не «золотая жила»?

Главная причина — дорогие деньги. Ипотека стала почти неподъемной. Льготные программы урезали, а без них покупать «инвестиционную» квартиру в кредит — это путь в минус.

К тому же цены на сами новостройки выросли так сильно, что аренда за ними не поспевает.

Раньше однушка в Петербурге окупалась за 15–18 лет, теперь на это уйдет 23–24 года, пишет "Коммерсант" со ссылкой на учредителя и директора портала «Всеостройке.рф» Светлану Опрышко.

По сути, это инвестиция для ваших детей, а не для вас.

Банковский вклад против бетона

Сегодня обычный банковский депозит — главный враг застройщика.

В банке: вы кладете деньги под 20–22% годовых. Никаких ремонтов, протечек и капризных жильцов.

вы кладете деньги под 20–22% годовых. Никаких ремонтов, протечек и капризных жильцов. В квартире: сдача в аренду приносит максимум 5–7% в год.

Математика не в пользу недвижимости. Поэтому доля инвесторов в питерских ЖК упала в два раза. Люди больше не хотят рисковать и выбирают «ленивый» доход на вкладах.

Что покупают те, кто остался?

Инвесторы стали очень капризными. Раньше брали «любой квадрат», теперь считают всё до рубля. В приоритете сейчас:

Студии и компактные однушки. Но только у метро или крупных вузов. Их всегда можно быстро сдать или продать. Коммерция на первых этажах. Магазины и аптеки в новых районах приносят 10–12% годовых — это почти в два раза выгоднее, чем жилье. Апартаменты. Это как отель, только ваш. Всем управляет специальная компания, а доходность выше, чем у обычной квартиры.

Новинка: инвестиции «в складчину» (ЗПИФ)

Если на целое помещение денег нет, петербуржцы всё чаще смотрят на ЗПИФы. Это когда вы покупаете не всю квартиру или склад, а маленькую долю (пай).

Плюс: за объектом следят профи, юридически всё чисто.

за объектом следят профи, юридически всё чисто. Минус: это долгосрочная история, быстро забрать деньги без потерь не всегда получится.

Итог: стоит ли заходить в рынок сейчас?

Если вы хотите быстро заработать на перепродаже — сейчас не лучшее время. Цены на жилье в Петербурге «встали», и бурного роста в ближайшие пару лет эксперты не ждут.

Сегодня недвижимость в Питере — это не про «заработать», а про «сохранить». Это способ спасти капитал от инфляции на десятилетия вперед.

Но если вам нужен доход здесь и сейчас, то банковский вклад или коммерческая недвижимость выглядят куда логичнее.

Ранее «Городовой» рассказывал, что петербургская вторичка разучилась торговаться.