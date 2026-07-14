Синоптики бьют тревогу: экстремальная жара накроет центр России — столбики термометров побьют июньские рекорды

Европейскую Россию накроет новая волна экстремальной жары — климатологи предупреждают о совпадении двух горячих воздушных потоков.

Европейская часть РФ оказалась на пути новой надвигающейся волны экстремальной жары. По оценкам климатологов, именно этот регион пострадает от зноя сильнее других территорий. Причина — редкое совпадение двух мощных горячих воздушных масс, которые одновременно сойдутся над Русской равниной, сообщил РИА Новости.

Почему нынешняя волна опаснее предыдущей

В прошлый раз жара пришла из Алжира в Скандинавию. Сейчас маршрут другой: горячий воздух идёт из Северной Африки в Северо-Восточную Европу. И над европейской частью нашей страны встретятся два потока — один с запада, другой из Персидского залива. Вместе они создадут такую жару, что могут побить рекорды июля.

Какие регионы окажутся в зоне риска

Сильный зной также затронет Польшу, Скандинавию и Прибалтику. В прошлом месяце Европа уже страдала от аномально высокой температуры — в некоторых странах столбики термометров были выше +40C. Тогда наивысший уровень погодной опасности был введён в Великобритании, Италии, Франции и Нидерландах. Сейчас на Апеннины наблюдается приближение уже третьей волны зноя, что говорит о сохраняющейся тенденции к экстремальной жаре.

Как подготовиться к жаре

В условиях аномального зноя важно заранее принять меры. Следите за обновлениями прогноза, чтобы знать, когда ожидается пик температуры, а также:

В жаркие дни старайтесь не выходить на улицу в часы максимальной солнечной активности.

Пейте больше воды, носите светлую одежду из натуральных тканей.

Если есть возможность, используйте кондиционер или вентилятор, а окна притеняйте плотными шторами.

Вывод

Европейскую часть нашей страны ждёт новая волна экстремальной жары — два горячих воздушных потока усилят зной в регионе. Следите за прогнозами, берегите здоровье и планируйте свои дела с учётом погоды.

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