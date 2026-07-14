Прогноз без сюрпризов: синоптики обещают Петербургу идеальную погоду

В Петербурге погодные условия будут отличными, чтобы погулять.

В Петербург вернулось лето. Сегодня за погоду отвечает «барический гребень». Если говорить проще, это невидимый щит из высокого давления, который разогнал тучи.

Дождей можно не ждать — весь день будет светить солнце с редкими облачками.

Почему не жарко?

Хотя небо ясное, изнуряющей жары пока нет. Виной всему северный ветер. Он дует со скоростью 3–8 метров в секунду и приятно освежает, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Сегодня в центре города термометры покажут комфортные +22…+24°, а в Ленобласти местами будет до +26°. Это идеальная погода для долгих прогулок.

Давление выше нормы

Атмосферное давление сейчас повышенное — 763 мм рт. ст. Это выше привычных для нас значений. Метеозависимым людям стоит быть внимательнее к своему самочувствию.

Что будет завтра?

В среду станет еще жарче. Ночью будет тепло — около +15°, а днем воздух прогреется до +27°. Осадков по-прежнему не обещают. Это отличный шанс выбраться на пляж или в парк.

Важные советы для горожан

Солнечная активность: УФ-индекс сейчас довольно высокий (около 4-5 единиц). Даже при освежающем ветре можно обгореть за 30-40 минут. Пользуйтесь защитным кремом.

УФ-индекс сейчас довольно высокий (около 4-5 единиц). Даже при освежающем ветре можно обгореть за 30-40 минут. Пользуйтесь защитным кремом. Вода в заливе: Вода в Финском заливе прогрелась до +19…+21°. Купаться уже можно, но помните о правилах безопасности.

Вода в Финском заливе прогрелась до +19…+21°. Купаться уже можно, но помните о правилах безопасности. Цветение: Из-за сухой и теплой погоды в воздухе может увеличиться концентрация пыльцы. Аллергикам стоит держать препараты под рукой.

Наслаждайтесь моментом: в Петербурге такие идеальные дни без дождей — большая редкость!

Ранее «Городовой» рассказывал, как над Петербургом появился субботний шторм.