Прогноз без сюрпризов: синоптики обещают Петербургу идеальную погоду

В Петербург вернулось лето. Сегодня за погоду отвечает «барический гребень». Если говорить проще, это невидимый щит из высокого давления, который разогнал тучи.
Дождей можно не ждать — весь день будет светить солнце с редкими облачками.
Почему не жарко?
Хотя небо ясное, изнуряющей жары пока нет. Виной всему северный ветер. Он дует со скоростью 3–8 метров в секунду и приятно освежает, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
Сегодня в центре города термометры покажут комфортные +22…+24°, а в Ленобласти местами будет до +26°. Это идеальная погода для долгих прогулок.
Давление выше нормы
Атмосферное давление сейчас повышенное — 763 мм рт. ст. Это выше привычных для нас значений. Метеозависимым людям стоит быть внимательнее к своему самочувствию.
Что будет завтра?
В среду станет еще жарче. Ночью будет тепло — около +15°, а днем воздух прогреется до +27°. Осадков по-прежнему не обещают. Это отличный шанс выбраться на пляж или в парк.
Важные советы для горожан
- Солнечная активность: УФ-индекс сейчас довольно высокий (около 4-5 единиц). Даже при освежающем ветре можно обгореть за 30-40 минут. Пользуйтесь защитным кремом.
- Вода в заливе: Вода в Финском заливе прогрелась до +19…+21°. Купаться уже можно, но помните о правилах безопасности.
- Цветение: Из-за сухой и теплой погоды в воздухе может увеличиться концентрация пыльцы. Аллергикам стоит держать препараты под рукой.
Наслаждайтесь моментом: в Петербурге такие идеальные дни без дождей — большая редкость!
Ранее «Городовой» рассказывал, как над Петербургом появился субботний шторм.