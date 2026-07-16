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Солнце с «кусачим» ветром: синоптики объяснили, почему в Петербурге похолодало при ясном небе

Опубликовано: 16 июля 2026 09:20
 Проверено редакцией
Солнце с «кусачим» ветром: синоптики объяснили, почему в Петербурге похолодало при ясном небе
Солнце с «кусачим» ветром: синоптики объяснили, почему в Петербурге похолодало при ясном небе
Global Look Press / Nikolay Gyngazov
Несмотря на солнце, в городе ощущается прохлада.

Петербургское лето решило немного «остыть». На улице вовсю светит солнце, но ощущается прохлада. В город прорвался холодный воздух с севера.

Из-за этого температура сейчас на 3–4 градуса ниже, чем обычно в это время. В самом Санкт-Петербурге сегодня максимум +19…+21°, по области — до +23°, сообщает ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Прогулки без зонтов

Хорошая новость: дождей не будет. Нас защищает так называемый барический гребень — это зона высокого давления, которая буквально «разгоняет» дождевые тучи.

Небо будет то ясным, то с легкими облаками. Ветер дует с северо-востока, он не сильный, но довольно бодрящий.

Почему так происходит?

Такое явление синоптики иногда называют «арктическим вторжением». Даже если на небе ни облачка, северные потоки воздуха не дают солнцу как следует прогреть землю.

Это типичная фишка нашего региона: близость к северным морям делает погоду непредсказуемой даже в самый разгар сезона.

Что дальше?

Уже в пятницу погода начнет исправляться. Ночь еще будет прохладной (+10…+12°), зато днем воздух прогреется до комфортных +23…+25°.

Осадки по-прежнему не планируются, так что это будет идеальное время для долгих прогулок.

Ранее «Городовой» рассказывал, как изменится погода в Петербурге.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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