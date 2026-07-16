Ошибки, из-за которых туристы переплачивают в Турции - отдых может быть испорчен: как этого избежать

Названы ошибки, которые нельзя допускать на отдыхе в Турции

Отдых в Турции для россиян часто оказывается более дорогим, чем они планировали. Обычно это связано с ошибками, из-за которых путешественники начинают переплачивать. Их способны допускать даже туристы со стажем.

Неправильный выбор кафе

Даже если в вашем отеле система “все включено”, вы явно захотите попробовать кофе и местные блюда в каких-либо заведениях. В туристических местах цены будут всегда выше, при этом порции - меньше. Иногда достаточно отойти на соседнюю улицу и заметить уже совершенно другое ценообразование. Всегда отказывайтесь от приветственных напитков или блюд, так как их точно включат в стоимость.

Невыгодная замена валюты

Если вы меняете валюту в аэропорту или отеле, то будьте уверены, что потеряете достаточно денег. В этих местах курс является невыгодным, поэтому лучше найти обменник в городе.

Скидки от гида

После заселения гиды начинают рассказывать туристам о заманчивых экскурсиях, которые будут действовать только сегодня. Они предлагают хорошие скидки, но верить им точно нельзя. Узнайте информацию о стоимости в интернете, только после чего принимайте решение.

Отсутствие торга

“В Турции просить сделать скидку можно и нужно всегда, даже если у товара есть ценник. А если стоимость не указана, смело торгуйтесь и снижайте озвученную продавцом цену в 2 раза. Быть в хорошем смысле расчетливым покупателем надо везде: на рынке, в магазинчике и в торговом центре”, - сообщает портал “Тонкости туризма”.

Обманы в такси

Местные таксисты чаще всего называют другую стоимость после поездки, поэтому следует пользоваться только специализированными приложениями. Если такой возможности нет, то лучше всего воспользоваться общественным транспортом.

Опыт автора

“Во время первых поездок в Турцию я была самым доверчивым туристом, поэтому ездила в местном такси, соглашалась на уникальные предложения от гида и посещала те кафе, которые находятся рядом с достопримечательностями. Лишь с опытом пришло понимание, как следует себя вести в этой стране”, - заявила Полина Аксенова.

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