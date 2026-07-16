От груздей не отличить: консервированные кабачки по специальному рецепту — можно ум отъесть

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Самая вкусная летняя закуска из кабачков: без жарки, духовки и хлопот — хранится в банке

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Начал готовить по совету повара и теперь детей не оттянешь от овощей: отказались от кексиков, просят кабачки и морковь

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Кручу рулет из кабачка, яйца и сыра в лаваше за 10 минут — сочный, хрустящий, исчезает первым

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Банк заморозит карту за эти фразы — список запрещенных слов в переводах

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Об этом рецепте из кабачков знают лишь избранные: понравится даже тем, кто их не любит — готовятся проще простого

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