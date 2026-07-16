От груздей не отличить: консервированные кабачки по специальному рецепту — можно ум отъесть

Каждая хозяйка стремится сохранить урожай на зимний период, консервируя овощи в виде салатов или в цельном виде.
Существует множество рецептов заготовки кабачков. Овощ можно замариновать особым способом, чтобы его вкус напоминал грузди. Для приготовления используются самые доступные ингредиенты с приусадебного участка. Подавать блюдо можно как самостоятельное, так и в качестве закуски к горячим блюдам.
Ингредиенты:
- Кабачки — 3 кг;
- укроп и петрушка — по 1 пучку;
- морковь — 2−3 шт;
- чеснок измельченный — 0,5 ст.;
- соль — 2 ст. л;
- сахар — 1 ст;
- растительное масло — 1 ст;
- уксус 9%-ный — 150 мл;
- черный молотый перец — 1 ст. л.
Процесс приготовления
Кабачки нарезать длинными брусочками, имитирующими ножки грибов, морковь — кружочками.
Зелень мелко порубить. Все ингредиенты поместить в большую емкость и добавить измельченный чеснок.
Влить уксус, масло, добавить перец и соль. Тщательно перемешать.
Оставить настаиваться на 3−5 часов. Затем разложить по банкам.
Стерилизовать в течение 15−20 минут.
Закатайте банки металлическими крышками и оставьте их под одеялом до полного остывания.
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