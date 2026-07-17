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Погода на максимум: синоптики обещают летнюю субботу Петербургу

Опубликовано: 17 июля 2026 09:18
 Проверено редакцией
Погода на максимум: синоптики обещают летнюю субботу Петербургу
Погода на максимум: синоптики обещают летнюю субботу Петербургу
Global Look Press / Nikolay Gyngazov
Жаркая погода будет радовать петербуржцев два дня. 

В Санкт-Петербург наконец-то заглянуло настоящее лето. Город оказался под крылом огромного антициклона.

Солнце сейчас светит вовсю, быстро нагревая петербургские улицы.

Что на термометрах сегодня?

Сегодня в городе идеальная погода для прогулок. Температура поднялась до +23…+25°. В Ленобласти разброс чуть больше — от +21° до +26°, сообщает ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Ветер почти не чувствуется — легкий ветерок с юго-запада (всего 2–7 м/с) лишь слегка освежает. Давление в норме, так что голова болеть не должна.

В субботу станет еще жарче

Если вы планировали поездку на залив или прогулку в парке на выходных — это отличная идея. В субботу жара только усилится.

Ночью будет комфортно (+14…+16°), а днем воздух прогреется до +26…+28°. Осадков по-прежнему не обещают.

Наслаждайтесь моментом! Такая солнечная передышка для нашего города — настоящий подарок.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург берет курс на жаркую субботу перед воскресным разворотом.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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