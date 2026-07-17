Решили переехать из Сочи в Калининград - чем обернулась эта идея: без недостатков не обошлось

С какими неприятностями можно столкнуться после переезда в Калининград

Обычно Калининград сравнивают с европейскими городами, отмечают спокойную атмосферу, из-за чего некоторые россияне решаются на переезд. Так получилось и у знакомой автора канала “Путешествия с фотокамерой”. Девушка жила с семьей в Сочи, но позже было принято решение о переезде в Калининград. Оказалось, что в этом городе не все так уж и сказочно.

Погода

Ожидается, что в Калининграде будет мягкий климат (без снега, сильных ветров и морозов), но все портит влажность. В городе повышенный уровень влажности, из-за чего даже -2 градуса пробирает насквозь. Любые минусовые температуры переносятся очень тяжело. Добавьте к влажности сильный ветер, и тогда выходить на улицу вообще не захочется.

Качество воды

Местная вода имеет своеобразное качество, поэтому у нее есть непривычный вкус и рыжеватый оттенок. Фильтры не справляются с проблемой, из-за чего приходится покупать воду в больших бутылях.

Постоянное ожидание

Калининград окружен другими государствами, поэтому любые доставки сюда идут дольше, чем обычно. Иногда необходимого приходится ждать неделями, поэтому местные привыкли покупать товары в магазинах, даже если за них придется переплачивать.

Детские сады

“В Калининград за последние годы переехало очень много людей. Удалёнщики из Москвы и Петербурга, семьи из других регионов — все оценили «европейский» город у моря. Инфраструктура за этим потоком не успевает. Знакомая говорит, что муниципальные сады переполнены и ей просто сказали, что мест нет. Хотя садик по прописке. В частных садах (с ценником 18 000–25 000 рублей в месяц) тоже очередь”, - сообщил источник.

Вывод

К Калининграду нужно привыкать, быть готовым к некоторым сложностям, которых нет в остальных регионах России. Он понравится тем, кто жил в Санкт-Петербурге, так как у этих городов много сходств.

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