Невозможно вкусная кабачковая икра: 100500 восхищенных отзывов — готовится моментально

Представляем вашему вниманию рецепт заготовки из кабачков на зимний период, который, несомненно, будет оценен по достоинству. Речь пойдет о популярном блюде – икре. Готовится она очень просто.
Ингредиенты:
- Кабачки — 3 кг;
- Лук репчатый — 1 кг;
- Томатная паста — 300 г;
- Масло подсолнечное — 250 мл;
- Майонез — 200 г;
- Сахар — 250 г;
- Соль — 60 г;
- Перец черный молотый — 2 г.
Приготовление
Очистите кабачки и лук. Измельчите овощи с использованием кухонного комбайна. Полученную массу поместите в кастрюлю и варите в течение одного часа.
Добавьте сахар, соль, томатную пасту, майонез и подсолнечное масло. Продолжайте термическую обработку еще один час.
Расфасуйте готовую икру по предварительно стерилизованным банкам.
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