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Невозможно вкусная кабачковая икра: 100500 восхищенных отзывов — готовится моментально

Опубликовано: 17 июля 2026 06:07
 Проверено редакцией
Невозможно вкусная кабачковая икра: 100500 восхищенных отзывов — готовится моментально
Невозможно вкусная кабачковая икра: 100500 восхищенных отзывов — готовится моментально
Городовой ру
Как приготовить домашнюю кабачковую икру

Представляем вашему вниманию рецепт заготовки из кабачков на зимний период, который, несомненно, будет оценен по достоинству. Речь пойдет о популярном блюде – икре. Готовится она очень просто.

Ингредиенты:

  • Кабачки — 3 кг;
  • Лук репчатый — 1 кг;
  • Томатная паста — 300 г;
  • Масло подсолнечное — 250 мл;
  • Майонез — 200 г;
  • Сахар — 250 г;
  • Соль — 60 г;
  • Перец черный молотый — 2 г.

Приготовление

Очистите кабачки и лук. Измельчите овощи с использованием кухонного комбайна. Полученную массу поместите в кастрюлю и варите в течение одного часа.

Добавьте сахар, соль, томатную пасту, майонез и подсолнечное масло. Продолжайте термическую обработку еще один час.

Расфасуйте готовую икру по предварительно стерилизованным банкам.

Ранее мы рассказали, как приготовить консервированные кабачки.

Автор:
Ксения Давыдова
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