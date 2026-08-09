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Выкорчёвывать не придётся: удалите пень с участка без всяких усилий — рекомендации опытного садовода

Опубликовано: 9 августа 2026 00:12
 Проверено редакцией
Выкорчёвывать не придётся: удалите пень с участка без всяких усилий — рекомендации опытного садовода
Выкорчёвывать не придётся: удалите пень с участка без всяких усилий — рекомендации опытного садовода
Городовой ру
Как быстро удалить старый пень с участка

Для удаления большого пня на приусадебном участке не всегда требуется привлечение специализированной техники. Существует метод, позволяющий эффективно убрать пень без использования дорогостоящего оборудования. Для этих целей понадобится только мочевина.

Методом поделился садовод с тридцатилетним опытом Анатолий Посад в своем Дзен-канале «Посад».

Алгоритм действий

Нужно выполнить перфорацию пня, используя дрель или шуруповерт. Каждое отверстие следует заполнить мочевиной до краёв.

Средство растворяется в воде и проникает в структуру древесины. В течение года пень подвергнется разрушению до состояния трухи. Это позволит легко удалить его с помощью топора уже на следующий год.

Ранее мы рассказали, как восстановить плодородие почвы после картофеля.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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