Выкорчёвывать не придётся: удалите пень с участка без всяких усилий — рекомендации опытного садовода

Для удаления большого пня на приусадебном участке не всегда требуется привлечение специализированной техники. Существует метод, позволяющий эффективно убрать пень без использования дорогостоящего оборудования. Для этих целей понадобится только мочевина.
Методом поделился садовод с тридцатилетним опытом Анатолий Посад в своем Дзен-канале «Посад».
Алгоритм действий
Нужно выполнить перфорацию пня, используя дрель или шуруповерт. Каждое отверстие следует заполнить мочевиной до краёв.
Средство растворяется в воде и проникает в структуру древесины. В течение года пень подвергнется разрушению до состояния трухи. Это позволит легко удалить его с помощью топора уже на следующий год.
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