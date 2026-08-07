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Сажаю после уборки картофеля волшебную травку – и плодородие почвы снова на высоте: сопоставимо с машиной навоза

Опубликовано: 7 августа 2026 00:12
 Проверено редакцией
Сажаю после уборки картофеля волшебную травку – и плодородие почвы снова на высоте: сопоставимо с машиной навоза
Сажаю после уборки картофеля волшебную травку – и плодородие почвы снова на высоте: сопоставимо с машиной навоза
Городовой ру
Как быстро восстановить плодородие почвы

Совсем скоро садоводы приступят к сбору урожая картофеля, выращенного с особой любовью. А затем у огородников возникает резонный вопрос: как восстановить плодородие почвы, избегая применения химических удобрений?

Агроном Ксения Давыдова поделилась приемом, который по своей эффективности сопоставим с внесением большого объема органических удобрений. Речь идет об использовании сидератов из числа бобовых и злаковых культур.

Преимущества сидератов

Эти растения являются незаменимыми инструментами в процессе оздоровления почвы и улучшения ее качественных характеристик. Они не требуют специализированного ухода или создания особых условий для роста.

Алгоритм действий

После сбора урожая картофеля нужно провести рыхление грядки и последующий посев семян ржи, вики или люцерны. Сочетание зерновых и бобовых культур позволит не только восполнить утраченные питательные элементы в почве, но и восстановить ее структуру, сделав ее более рыхлой и легкой.

Ранее мы рассказали, как без погреба сохранить урожай картофеля.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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