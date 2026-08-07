Сажаю после уборки картофеля волшебную травку – и плодородие почвы снова на высоте: сопоставимо с машиной навоза

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Как сохранить картофель до весны без погреба: агроном Давыдова назвала простой способ – ни один клубень не сгниет

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Когда ботва картофеля почернела и засохла, делаю это — и клубни здоровы: простой приём

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Беру траву и пленку – ускоряю созревание картофеля: клубни будут как на подбор – крупные, крепкие и здоровые

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Пирог без теста и духовки — картофель, творог и яйца, а вкус как у королевского блюда

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Как определяли зрелость картофеля в СССР: способ, актуальный и сейчас – промаха не будет

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