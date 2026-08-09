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Соду в топку: инженер Телков раскрыл 2 способа очистить выгребную яму без откачки

Опубликовано: 9 августа 2026 00:30
 Проверено редакцией
Соду в топку: инженер Телков раскрыл 2 способа очистить выгребную яму без откачки
Соду в топку: инженер Телков раскрыл 2 способа очистить выгребную яму без откачки
Городовой ру
Как избавиться от неприятного запаха из септика

Владельцы загородных домов часто сталкиваются с дилеммой: как поддерживать выгребную яму в рабочем состоянии без постоянных затрат на ассенизаторов. По словам инженера и директора фирмы, специализирующейся на автономных канализационных решениях, Евгения Телкова, химические препараты дают быстрый, но краткосрочный эффект, при этом разрушая естественную микрофлору резервуара. Биологический подход предлагает принципиально иное решение – запуск естественных процессов переработки отходов, пишет источник.

Принцип действия

Живые бактерии, попадая в выгребную яму, начинают активно расщеплять органику на воду, углекислый газ и нейтральный ил. В отличие от агрессивной химии, они не убивают среду обитания, а наоборот, стимулируют рост полезной микрофлоры.

Два проверенных способа биологической очистки

Эксперт Евгений Телков рекомендует два типа препаратов в зависимости от задач и интенсивности использования системы:

  1. Биоактиватор на почвенных бактериях. Этот состав сочетает микроорганизмы с пшеничными отрубями, которые служат для них питательной средой. Препарат засыпают непосредственно в яму раз в несколько недель.
  2. Универсальный биопрепарат широкого спектра. Подходит для любых типов накопителей и септиков. Смесь адаптируется к конкретному составу стоков и начинает активно работать уже через несколько дней. Порошок достаточно засыпать в унитаз или сливное отверстие, чтобы запустить процесс.

Практические преимущества биометода

Переход на биопрепараты имеет ряд неоспоримых плюсов:

  1. Во-первых, это полный отказ от вызова ассенизаторской машины, что существенно экономит бюджет.
  2. Во-вторых, исключается риск загрязнения почвы токсичными веществами, которые остаются после использования химии. В-третьих, процедура максимально проста и не требует специальных навыков – достаточно вносить состав согласно инструкции.

Личный опыт

Автор «Городового» Алина Владимирова использует биоактиватор на даче у родителей третий сезон. Перешла на него после того, как химия «убила» яму, и запах стал невыносимым. Добавила в рацион бактерий специальный стартовый ускоритель – и уже через неделю уровень стоков упал, а вода стала светлее.

Ранее "Городовой" рассказывал, как быстро избавиться от пня на участке.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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