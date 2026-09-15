Росреестр поголовно пересчитает всех владельцев недвижимости: скрыться не удастся - чем это грозит

Проверьте прямо сейчас все документы на недвижимость

Владельцы дач и домов с документами из девяностых оказались в зоне внимания Росреестра. Ведомство проводит инвентаризацию и к 2027 году закроет все пробелы в базах, подчеркивает источник.

Сроки и ход инвентаризации

Росреестр поставил дедлайн — 1 января 2027 года. Проект с 2020 года: в 50 регионах владельцы определены, 35 на финальной стадии. Границы участков уточнили 15 регионов, остальные закроют до конца 2026 года.

Как власти находят владельцев

С 2021 года муниципалитеты выявляют объекты с незарегистрированными правами. Они сверяют архивы с цифровыми картами. Если участок используется, но в ЕГРН нет данных о хозяине, информацию вносят по инициативе местных органов.

Риски без записи в ЕГРН

Старая «синяя» корочка не спасёт. Без актуальной записи:

продать или подарить недвижимость нельзя;

имущество могут признать бесхозяйным и забрать;

наследникам придётся судиться;

за занятие участка с неустановленными границами грозит штраф.

Что делать

Закажите выписку из ЕГРН через Госуслуги. Нет данных или есть ошибки — подавайте заявление через МФЦ.

Если в районе идут комплексные кадастровые работы, это шанс бесплатно привести бумаги в порядок.

Вывод

Лучше разобраться с документами сейчас, пока нет срочности. Риски высоки — от потери имущества до штрафов и судов. Проверка занимает минимум времени, а спокойствие стоит того.

Мнение россиян

«Думала, старое свидетельство всё ещё работает, а оказалось — без записи в ЕГРН даже продать дачу не получится. Пришлось срочно всё переоформлять», - рассказала домохозяйка Ирина. «Когда в нашем посёлке начали комплексные кадастровые работы, я сразу подала документы — и здорово сэкономила: всё сделали за счёт бюджета», - пишет Валентина Ивановна. «Не тяните с проверкой: у соседа участок чуть не признали бесхозным — хорошо, что вовремя спохватился и подал заявление», - делился историей Сергей Владимирович в соцсетях.

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