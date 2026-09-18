13 заявлений и «лишний» эскалатор: почему ремонт метро «Парк Победы» в Петербурге зашел в тупик

Главный тормоз ремонта сегодня — бесконечные споры с градозащитниками.

Открытие станции метро «Парк Победы» в Петербурге снова откладывается. В прессе писали, что стройку задерживают из-за урезания бюджета. Но на самом деле причина в другом.

Строители уперлись в бюрократическую петлю и споры о судьбе старого павильона.

Год в режиме паузы

Как пишет ТАСС со ссылкой на заместителя начальника метрополитена - начальника дирекции инфраструктурных программ Олега Глазунова, главный тормоз работ — затяжной конфликт с градозащитниками.

Активисты изо всех сил пытаются спасти наземный вестибюль от демонтажа. Они требуют признать его памятником архитектуры.

Чтобы заблокировать снос, общественники используют простую схему:

Подают заявление в Комитет по охране памятников (КГИОП).

По закону чиновники обязаны поставить стройку на паузу.

Комитет изучает здание, не находит исторической ценности и выдает отказ.

Активисты тут же отправляют следующее заявление.

На сегодняшний день подано уже 13 таких бумаг. 12 из них чиновники отклонили, но последняя заявка снова заморозила все процессы. Этот «день сурка» продолжается уже целый год.

Зачем вообще сносить старый вестибюль?

«Парк Победы» — станция историческая. Ее открыли в 1961 году. Это первая в мире станция типа «горизонтальный лифт» — с защитными дверями на перроне.

Но за 60 лет павильон сильно устарел. Пассажиропоток вырос в разы, и станция перестала справляться с нагрузкой. В час пик здесь очень много людей.

Чтобы решить проблему, нужно заменить три старых эскалатора на четыре новых. Происходит постоянная корректировка строительства вестибюля.

Сейчас специалисты дорабатывают внешний облик вестибюля. Из-за этого придется заново составлять план строительных работ. Точные сроки открытия станции метрополитен сможет назвать только после того, как новый проект окончательно утвердят.

Ранее «Городовой» рассказывал, как обновят станцию «Парк Победы» в Петербурге.