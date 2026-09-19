Главное событие года: в Санкт-Петербурге открывается грандиозная выставка Айвазовского

До открытия масштабной выставки Ивана Айвазовского остался всего месяц.

Выставка станет главным проектом Русского музея. Если вы любите море, романтику и масштабное искусство, такое точно нельзя пропускать.

«Девятый вал» в новом свете

Главная интрига выставки — обновленный «Девятый вал». Легендарную картину наконец-то увидят после реставрации.

До этого реставраторы работали прямо на глазах у посетителей музея. С полотна аккуратно удалили старый пожелтевший лак и поздние записи.

Теперь зрители увидят шедевр именно таким, каким его создал мастер более 170 лет назад. Цвета стали ярче, а свет на воде — еще реалистичнее.

Что еще покажут зрителям?

В корпусе Бенуа соберут больше 200 произведений художника. Это одна из самых больших экспозиций Айвазовского за последние годы.

Кроме «Девятого вала», в залах появятся и другие известные гиганты: «Сотворение мира», «Всемирный потоп» и знаменитая «Волна».

Интересный факт: Айвазовский никогда не писал море с натуры. Он обладал феноменальной памятью. Художник делал лишь беглые наброски карандашом, а затем по памяти воспроизводил бурю или штиль у себя в мастерской.

Не только живопись

Организаторы решили не ограничиваться одними картинами. Чтобы зрители смогли прочувствовать дух эпохи, в залах воссоздадут настоящую морскую атмосферу.

Рядом с полотнами выставят старинные навигационные приборы, корабельные флаги, детали морского быта и детализированные модели парусников. Дополнят экспозицию редкие исторические документы из архивов.

Когда и куда идти?

Выставка откроется 16 октября в корпусе Бенуа Русского музея. Это отличная возможность увидеть лучшие морские пейзажи России в одном месте.

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