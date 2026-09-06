Почему область осталась Ленинградской, а город — Петербургом? История возвращения имени Северной столице

Город, который за один век сменил имя трижды. Это не выдумка, а реальная история Северной столицы. 35 лет назад городу на Неве вернули его первое, законное имя — Санкт-Петербург.
От Петербурга до Ленинграда и обратно
Всё началось в 1703 году, когда Пётр I основал город и назвал его на голландский манер — Санкт-Петербург.
Но в XX веке началась чехарда с названиями:
- 1914 год. Идёт Первая мировая война. Всё немецкое становится непопулярным. Город переименовывают в Петроград.
- 1924 год. Умирает Владимир Ленин. В его честь город переименовывают в Ленинград.
- 1991 год. Городу возвращают историческое имя — Санкт-Петербург.
Жаркое лето 91-го: как проходил опрос
12 июня 1991 года вместе с выборами президента прошёл опрос жителей города. Голосование было эмоциональным. Споры кипели в каждой квартире.
Многие ветераны и блокадники были против изменений. Для них слово «Ленинград» было связано с памятью о войне и великом подвиге. Молодежь, наоборот, стремилась к переменам и истокам.
В итоге за возвращение имени «Санкт-Петербург» проголосовали почти 55% участников. Официально решение утвердили 6 сентября 1991 года.
Интересный деталь: сам город стал Санкт-Петербургом, а вот область вокруг него до сих пор называется Ленинградской. Это редкий случай в мировой географии!
Ленинградское наследие: транспорт и городская жизнь
Имя изменилось, но история не стёрлась. Ленинградский период дал городу мощный толчок для развития.
Именно тогда запустили знаменитое петербургское метро, открыли десятки трамвайных и автобусных парков, проложили основные городские маршруты.
Сегодня Петербург активно обновляется. На улицы выходят умные тихие трамваи и экологичные автобусы, строится новая инфраструктура. Но всё это работает на фундаменте, который заложили именно в советские годы.
Главная ценность — это люди
Как бы ни назывался город в разные эпохи — Петербург, Петроград или Ленинград, — его душу создают жители.
Именно люди восстанавливали город из пепла, водили трамваи в мороз, строили мосты и сохраняли уникальную культуру. Названия на табличках меняются, но характер петербуржцев и их любовь к родному городу остаются прежними.
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