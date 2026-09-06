50 км без единого поворота: нерпёнок Крошик вернулся к маяку, где его нашли с обмороженным животом

Знаменитый нерпёнок Крошик наконец выбрал свободу.

Крошик — самый известный питомец Петербурга и настоящая звезда соцсетей. На днях он совершил немыслимое: после нескольких лет комфортной жизни с людьми уплыл в открытое Ладожское озеро.

Кроха, которая любила обниматься

История Крошика началась еще в 2016 году. Тогда местный рыбак нашел на берегу Ладоги крошечного тюленёнка. Малыш весил всего четыре килограмма, а его животик был сильно обморожен. Без помощи человека он бы просто погиб.

Крошика забрали в Центр оказания помощи морским млекопитающим в Репино. Там его выходили, вылечили и откормили. Но возникла неожиданная проблема: нерпёнок слишком сильно привязался к спасателям.

Его пытались выпустить на волю дважды. И оба раза Крошик возвращался обратно. Человеческие обнимашки, чесание пузика и гарантированная рыба нравились ему куда больше, чем суровые дикие воды.

Школа выживания для тюленя

Специалисты Фонда друзей балтийской нерпы понимали: Крошик — это ладожская кольчатая нерпа, редкий вид из Красной книги. Он должен жить в природе.

Поэтому спасатели решили дождаться, пока он окончательно повзрослеет, и подготовить его к самостоятельной жизни.

В этом году началась масштабная тренировка. Крошика поселили в специальном плавучем вольере прямо в естественной бухте. Там его заново учили охотиться.

Сначала ему запускали ленивую, неповоротливую рыбу, затем — более быструю и хитрую. Крошик быстро понял, что к чему. Вскоре он научился добывать еду сам и часто приплывал на утреннее кормление уже совершенно сытым.

Точно по навигатору

Настал день, когда вольер просто перестали закрывать. И Крошик решился.

Он отправился в свое первое настоящее путешествие по Ладоге. За три дня нерпёнок проплыл около 150 километров. Но больше всего биологов поразил его маршрут. Крошик плыл строго по прямой, практически не сворачивая, пишет 78.ru.

В итоге он приплыл точно к Стороженскому маяку. Именно в этом месте много лет назад беспомощного малыша нашли люди!

«Возвращайся, если соскучишься»

Сейчас за перемещениями Крошика следят с помощью специального спутникового передатчика на его спине. Спасатели признаются, что смотрят на карту с замиранием сердца и плачут от тоски.

За эти годы Крошик стал для них не просто подопечным, а настоящим членом семьи.

Но главное сделано — любимый тюлень Петербурга вернулся в родную стихию. Специалисты искренне желают ему удачи в дикой природе. А если Крош снова решит, что с людьми лучше, — его всегда встретят с открытыми объятиями.

Ранее «Городовой» рассказывал про историю любимчика Петербурга, который выбрал свободу.