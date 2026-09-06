Городовой / Полезное / Банановый десерт без выпечки — вкусно, аж ложку проглотишь
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Моча альпинистов может растопить до 154 тонн льда на Эвересте, подсчитали ученые Новости Петербурга
«Колхозная» клеенка на столе – моветон: вот что используют вместо неё стильные хозяйки – тренд 2026 Полезное
Осень включили на полную: в Петербурге пик похолодания Новости Петербурга
Математический тест на логику: решите пример 16 − 2 × 3 + 4 : 2 Полезное
Скупаю хозяйственное мыло пачками: смешиваю с зубной пастой — показываю, зачем это делают опытные хозяйки Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Рецепты Кулинария
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Банановый десерт без выпечки — вкусно, аж ложку проглотишь

Опубликовано: 6 сентября 2026 12:31
 Проверено редакцией
Банановый десерт без выпечки — вкусно, аж ложку проглотишь
Банановый десерт без выпечки — вкусно, аж ложку проглотишь
Городовой ру
Банановый десерт без выпечки из крекеров, сметаны и варёной сгущёнки — готовится за 15 минут и не требует духовки. Нежный, кремовый и ароматный — идеальное угощение для всей семьи. 

Когда хочется сладкого, но возиться с духовкой нет времени, на помощь приходят десерты без выпечки. Они готовятся за считаные минуты, а по вкусу не уступают сложным кондитерским изделиям. Один из таких рецептов — нежный банановый торт на основе крекеров, сметаны и варёной сгущёнки.

Его можно оформить как полноценный торт или разложить по креманкам для индивидуальной подачи. В любом варианте он получается ароматным, кремовым и очень сытным, пишет ИА .

Ингредиенты и их роль в десерте

Для этого рецепта потребуется минимум продуктов, но каждый из них важен для текстуры и вкуса:

  • Варёная сгущёнка (300 г) придаёт карамельную сладость и густоту.
  • Сметана (500 г) делает крем воздушным и чуть кисловатым, балансируя сладость.
  • Крекеры «рыбки» (250 г) — основа десерта, которая пропитывается кремом и становится мягкой, напоминая бисквит.
  • Бананы (2 шт.) добавляют натуральную сладость и фруктовую нотку, а молочный шоколад для посыпки завершает композицию, добавляя хрустящую текстуру и благородный вид.

Пошаговое приготовление

Процесс максимально прост и не требует специальных навыков:

  1. Сметану и варёную сгущёнку взбивают миксером до однородности.
  2. Бананы нарезают и добавляют в крем, затем снова взбивают, чтобы фрукты измельчились и распределились равномерно.
  3. В полученную массу вмешивают крекеры, стараясь не переусердствовать, чтобы часть печенья осталась в кусочках.
  4. Форму для торта застилают пищевой плёнкой, выкладывают смесь, разравнивают, накрывают плёнкой и убирают в холодильник на несколько часов (лучше на ночь). За это время крекеры пропитываются кремом и становятся мягкими.
  5. Перед подачей торт извлекают из формы, снимают плёнку и посыпают тёртым шоколадом.

Личный опыт автора

Когда я впервые приготовила этот десерт, у меня не было подходящей формы, и я разложила массу по двум стеклянным креманкам. Получились элегантные порционные десерты, которые гости съели с большим удовольствием. Теперь часто делаю такой вариант для встреч с друзьями — выглядит красиво, а готовится за 15 минут. Главное — дать крекерам достаточно времени на пропитку.

Вывод

Банановый десерт без выпечки — это простой и быстрый способ порадовать близких вкусным угощением. Минимум ингредиентов, никакой духовки и максимум удовольствия. Он подходит и для семейного чаепития, и для праздничного стола, а сочетание крекеров, сгущёнки и бананов никого не оставит равнодушным.

Ранее Городовой рассказал, как правильно засолить сало.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 13
🙏 2
😹
🙀 2
😿
Поделитесь новостью