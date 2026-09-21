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Праздник урожая в Ленинградском зоопарке: как животные отметят осень

Опубликовано: 21 сентября 2026 23:34
 Проверено редакцией
Праздник урожая в Ленинградском зоопарке: как животные отметят осень
Праздник урожая в Ленинградском зоопарке: как животные отметят осень
Global Look Press / Maksim Konstantinov
В зоопарке подготовили занимательную программу.

26 сентября Ленинградский зоопарк приглашает всех на праздник — День урожая. Это яркий финал любимой горожанами акции «Дары осени». Отличный повод выбраться на прогулку всей семьёй!

Что за «Дары осени»?

Каждый год в конце лета зоопарк собирает «вкусные подарки» от жителей города. Дачники и просто неравнодушные люди привозят сюда излишки урожая: тыквы, кабачки, яблоки, ягоды и даже обычные жёлуди.

Зачем зверям жёлуди? Их обожают олени, мелкие грызуны и птицы. А из сочных тыкв киперы делают настоящие игрушки-головоломки. В них прячут лакомства, чтобы животные не скучали.

Кто и когда будет хрустеть угощениями?

Главная фишка Дня урожая — праздничные кормления. Вы увидите, как звери исследуют подарки, играют с ними и пробуют на вкус, рассказали в зоопарке.

Вот краткое расписание вкусных показов:

  • 11:30 — сурикаты и мангусты;
  • 12:00–13:00 — черепахи и птицы;
  • 14:00 — белый медведь, ослик и лемуры;
  • 14:15 и 14:45 — пума и крупные кошки;
  • 15:00 — приматы, гигантская белка и рогатые вороны;
  • 17:00 — неторопливые ленивцы.

Шоу лошадей и осенние фото

Кормлениями программа не закончится. Отдел «Конюшня» подготовил красивое зрелище:

  • 10:00 — открытый урок Пони-клуба.
  • 13:00 — конное шоу на Круге катания.
  • 15:30 — кормление пони.

А с 12:00 до 16:00 в зоопарке будут работать две яркие фотозоны. Одна разместится прямо напротив центрального входа, а вторая — на первом этаже Экзотариума. Там можно сделать отличные снимки на память.

Как попасть на праздник?

Праздник пройдет в субботу, 26 сентября.

Покупать отдельные билеты на шоу или кормления не нужно. Все мероприятия программы бесплатны. Вы платите только за обычный входной билет в зоопарк. Приходите посмотреть, как звери радуются осени!

Ранее «Городовой» рассказывал, как меняется график Петергофа из-за праздника «Счастье».

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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