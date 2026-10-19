Петербург умылся перед зимой: как нейросети и 200 тысяч горожан наводили порядок

Северную столицу продолжают готовить к холодам.

Зима уже на пороге, и Петербург традиционно устроил генеральную уборку. В этот раз город чистили не только привычными граблями и метлами.

На борьбу с грязью вывели искусственный интеллект, а следом на улицы вышли сотни тысяч жителей.

Рассказываем, как это было и что успели сделать.

Нейросети на страже чистоты: рейды ГАТИ

Перед большим субботником инспекторы ГАТИ провели «Неделю чистоты». Они обошли почти 1850 объектов во всех районах города. Проверяли всё: фасады домов, заборы, детские площадки и вывески.

Нарушений нашли немало — 323 случая. Это заметно больше, чем прошлой осенью, хотя и проверок стало на треть больше. Радует, что больше половины косяков (168) ответственные службы исправили сразу на месте.

Главным помощником людей стал комплекс «Городовой». Это специальные автомобили с камерами и нейросетью на борту. Машины просто едут по улицам и на ходу автоматически замечают ямы, граффити, грязные фасады и сломанные урны.

За неделю 8 таких «умных» авто проехали больше 3700 километров. Итог работы электроники — 59 штрафных постановлений. В 15 случаях владельцы зданий и участков не убирали мусор больше двух недель — теперь заплатят рублем.

200 тысяч человек и горы мусора

Вслед за инспекторами на улицы вышли сами горожане. Традиционный «Добрый субботник» собрал более 200 тысяч человек, рассказали в Смольном.

Дворы и скверы убирали целыми семьями: студенты, пенсионеры, курсанты и чиновники.

Масштаб впечатляет:

Очистили 50 миллионов квадратных метров территорий.

территорий. Собрали и вывезли 11 тысяч кубометров мусора и опавших листьев. Листву убирают не для красоты: если оставить ее гнить на газонах и дорожках, зимой город превратится в каток, а ливневки забьются.

и опавших листьев. Листву убирают не для красоты: если оставить ее гнить на газонах и дорожках, зимой город превратится в каток, а ливневки забьются. Посадили почти 1100 новых деревьев и свыше 4300 кустов.

Техники тоже согнали немало — почти 4 тысячи машин. Дорожники с шампунем отмыли остановки, заборы и тысячи урн, подкрасили скамейки и починили качели во дворах.

Праздник на Суздальском озере

Одной лишь уборкой акция не ограничилась. В городе работало больше 130 площадок с мастер-классами, лекциями и экологическими квестами.

Главной точкой стало Верхнее Суздальское озеро. Туда приехали губернатор Александр Беглов и спикер Заксобрания Александр Бельский. Там высадили 23 сибирские пихты.

В порядок привели и популярные городские зоны отдыха: парк Авиаторов, Муринский парк, Любашинский сад и десятки других скверов.

А что дальше?

Субботник прошел, но осенний месячник благоустройства еще продолжается. Инспекторы будут следить за теми, кто так и не исправил нарушения.

Кстати, оценить качество уборки может каждый петербуржец. В конце октября город традиционно запускает онлайн-опрос на сайте Смольного, где жители всех 18 районов ставят оценки своим коммунальщикам.

Самый чистый район города выберут именно по отзывам людей.

Ранее «Городовой» рассказывал, как будет проходить субботник в Петербурге.