Булочной на паркинге не бывать: Смольный лишит вывесок бизнес в чужих стенах

Городское правительство одобрило поправки в Правила благоустройства.

Знакомая для многих новостроек картина: жильцы годами ждут обещанный паркинг, спорткомплекс или детскую поликлинику.

Здание наконец строят, но вместо тренажеров или машино-мест на первом этаже внезапно открывается алкомаркет, пункт выдачи заказов или сетевой продуктовый.

Власти Петербурга решили прикрыть эту лазейку.

В чем суть проблемы?

По закону застройщики обязаны обеспечивать новые районы социальной инфраструктурой: школами, больницами и гаражами. Но сдавать метры под торговлю предпринимателям намного выгоднее, чем парковать машины или открывать секции бокса.

В итоге целевые здания по-тихому перепрофилируют. Особенно часто от этого страдают паркинги: нижние этажи там превращаются в бесконечные автосервисы, склады и магазины, а машины жильцов остаются брошенными во дворах на газонах.

Бей по вывескам

Городское правительство одобрило поправки в Правила благоустройства, сообщил губернатор Александр Беглов.

Схема простая: если здание по документам числится как поликлиника, спортзал, школа или гараж, то повесить на него вывеску супермаркета просто не разрешат. Профиль бизнеса обязан строго совпадать с назначением постройки.

Казалось бы, мелочь: ну не будет вывески, магазин ведь останется? Но для розничной торговли заметный фасад — это всё.

Без законной рекламы бизнес теряет клиентов, а главное — сразу попадает под крупные штрафы и регулярные проверки. Работать «в серую» станет экономически невыгодно.

Чиновников тоже ускорят

Комитет по градостроительству (КГА) обязали вносить все решения в специальную электронную базу максимум за 5 рабочих дней.

Любой инспектор сможет прямо со смартфона за секунду проверить: имеет ли право этот цветочный магазин красоваться на стене крытого паркинга.

Ложка дегтя: придется подождать

Новые правила звучат отлично, но есть один важный нюанс. Они вступят в силу только 1 марта 2027 года.

Такую отсрочку бизнесу дают не просто так. Городу нужно время, чтобы синхронизировать свои базы данных, а предпринимателям — чтобы доработать действующие договоры аренды или официально сменить статус помещений.

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