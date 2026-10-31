Секрет «белого золота»: в Эрмитаже покажут редкий немецкий фарфор XVIII века

В XVIII веке фарфор в Европе был символом невероятного богатства

Представьте время, когда простая фарфоровая чашка стоила как породистый конь, а правители отдавали за вазы целые полки солдат.

В XVIII веке фарфор в Европе был символом невероятного богатства и передовых технологий. В Зимнем дворце решили вспомнить об этой фарфоровой лихорадке и подготовили новую выставку.

Детективная тайна «Арканума»

Выставка называется «Путешествие Арканума», и это не просто красивое слово. В переводе с латыни «арканум» означает «тайна» или «секрет». Так алхимики и мастера называли формулу настоящего твердого фарфора.

Веками этот секрет знали только в Китае и Японии. Европейцы разгадали его лишь в начале XVIII века в Саксонии, открыв знаменитую мануфактуру в Мейсене. Рецепт берегли пуще золота, а мастерам за побег грозила смертная казнь.

Но удержать тайну не вышло. Начался настоящий промышленный шпионаж. Мастера сбегали, переманивались соседними монархами за огромные деньги и разносили секрет по всей Германии. Это движение рецепта по городам и называют «путешествием Арканума».

Экспозицию открывают в Синей спальне Зимнего дворца. Для нее из эрмитажных запасников достали около 130 редких предметов. Многие из них обычные посетители не видели годами.

На что обратить внимание

Фарфор того времени — это зеркало галантного века. На витринах можно будет разглядеть:

фигурки франтов и кокетливых пастушек;

забавные бытовые сценки в духе эпохи рококо;

строгие и изящные вазы раннего классицизма;

тончайшие сервизы, из которых пили кофе и горячий шоколад первые лица Европы.

Поражает сохранность: краскам и глазури больше 250 лет, а они сияют так, будто вещи только вчера вышли из обжиговой печи.

Как и когда попасть

Где: Главный комплекс Эрмитажа, Синяя спальня (зал № 307).

Главный комплекс Эрмитажа, Синяя спальня (зал № 307). Когда: выставка стартует 31 октября и продлится до 11 апреля 2027 года.

выставка стартует 31 октября и продлится до 11 апреля 2027 года. Билеты: отдельный билет покупать не придется. Экспозиция доступна по обычному входному билету в Главный музейный комплекс.

Ранее «Городовой» рассказывал, что 4 ноября можно бесплатно попасть в Эрмитаж.