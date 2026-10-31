Стеклянный пол, розетки в скамейках и 8 шаров с Урала: зачем идти на новую террасу у Лахта Центра

На набережной возле Лахта Центра открыли видовую террасу.

В Петербурге появилось место, где буквально захватывает дух. Возле Лахта Центра открылась видовая терраса. Она парит прямо над Финским заливом.

Шаг в пустоту: стеклянный пол над водой

Сама площадка приподнята над набережной почти на четыре метра. К ней ведет широкая лестница. Но самое интересное начинается наверху.

Главная фишка террасы — прозрачный пол и стеклянные ограждения. Вы делаете шаг и видите, как прямо под ногами бьются волны. С непривычки щекочет нервы.

Вид на залив отсюда просто открыточный. В ясную погоду здесь получаются фантастические кадры рассветов и закатов: небо окрашивается во все оттенки розового и золотого, отражаясь в воде и стекле башни.

Магические шары и исполнение желаний

Спустившись вниз, загляните под колонны террасы. Там лежат восемь идеально круглых гранитных шаров. Они разного размера: от полуметра до целого метра в диаметре.

Камень для них везли с Урала — с Мансуровского месторождения, рассказали в канале Лахта Центра. Это редкий молочно-серый гранит, похожий на мрамор. Геологи говорят, что он один из самых древних на Земле.

В Петербурге гранитные шары — особая тема. У Лахты уже появилась своя примета. Горожане приходят к шарам, кладут на них ладони и загадывают желания. Считается, что древний камень заряжает спокойствием и силой.

Что еще делать на набережной

Сюда стоит прийти не только ради террасы. Всё пространство вокруг сделали очень комфортным:

Умные скамейки. На них можно отдохнуть и зарядить телефон от встроенных беспроводных зарядок.

На них можно отдохнуть и зарядить телефон от встроенных беспроводных зарядок. Спуски к воде. Оборудованы удобные деревянные амфитеатры, где классно сидеть у самой кромки залива.

Оборудованы удобные деревянные амфитеатры, где классно сидеть у самой кромки залива. Дорожки. Для любителей роликов, самокатов и велосипедов здесь идеальный гладкий асфальт.

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