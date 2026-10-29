Сколько стоили бы Rav4, Corolla, Camry и Land Cruiser, если бы Тойота восстановила производство в России – оценка автоэксперта

Если бы Toyota снова производила машины в России, популярные модели стоили бы заметно дешевле нынешних импортных предложений, считает эксперт

Автоэксперт сравнил официальные цены Toyota в США, Японии и Европе и привел их к российской налоговой системе.

Условия расчёта: эксперт взял актуальные цены на новые Toyota в трёх странах, пересчитал в рубли и скорректировал налоги. Американские цены обычно указаны без налога, японские уже содержат 10% налога, французские — 20% НДС. Для честного сравнения все цены автор привел к российскому НДС 20%. Это не официальный прайс, а ориентир при сценарии, где Toyota возвращается с крупносерийным локальным производством и обычной дилерской сетью без промежуточных импортёров.

Цены на разные модели

Corolla — примерно 2,1–2,4 млн рублей. В США она стоит от 23 125 долларов, в Японии — от 2 380 400 иен, во Франции — от 30 200 евро. После корректировки налогов выходит около 2,24 млн, 1,33 млн и 2,73 млн рублей соответственно, среднее — около 2,1 млн.

— примерно 2,1–2,4 млн рублей. В США она стоит от 23 125 долларов, в Японии — от 2 380 400 иен, во Франции — от 30 200 евро. После корректировки налогов выходит около 2,24 млн, 1,33 млн и 2,73 млн рублей соответственно, среднее — около 2,1 млн. Camry — около 2,9–3,4 млн рублей. Расчёт сложнее: в Европе модель больше не продаётся, в Японии продажи прекратились в 2023 году. Ориентиром стали цены в США от 29 600 долларов (около 2,86 млн рублей с НДС) и прежнее российское позиционирование.

— около 2,9–3,4 млн рублей. Расчёт сложнее: в Европе модель больше не продаётся, в Японии продажи прекратились в 2023 году. Ориентиром стали цены в США от 29 600 долларов (около 2,86 млн рублей с НДС) и прежнее российское позиционирование. RAV4 — примерно 3,2–3,6 млн рублей. В США от 31 900 долларов, в Японии от 4,5 млн иен, во Франции от 45 950 евро. С учетом налогов в среднем выходит около 3,25 млн рублей.

— примерно 3,2–3,6 млн рублей. В США от 31 900 долларов, в Японии от 4,5 млн иен, во Франции от 45 950 евро. С учетом налогов в среднем выходит около 3,25 млн рублей. Land Cruiser 300 — около 5–7 млн рублей. В Японии модель стоит от 6 300 800 до 10 200 300 иен, после корректировки налогов это примерно 3,5–5,7 млн рублей. Полная локализация рамного внедорожника сложнее и дороже, поэтому диапазон расширен.

Для сравнения: в 2021 году официальная стартовая цена LC300 в России составляла 5,613 млн рублей, а сегодня импортные предложения доходят до 14–17 млн.

Вывод аналитика

Сам по себе автомобиль Toyota не подорожал в мире в два-три раза. Разница между российской и мировой ценой — это импортные наценки, логистика и утилизационный сбор. При настоящем локальном производстве машины не стали бы дешёвыми, но вернулись бы в мировой ценовой коридор.