Обходят стороной: места в Петербурге, куда не ходят сами петербуржцы

Какие советы помогут туристу увидеть «настоящий» Петербург

Петербург — город, который легко влюбляет с первого взгляда, но у местных жителей есть свои секреты: целые районы и улицы, куда они заходят разве что по необходимости.

Причём это не про «плохие» места — иногда как раз наоборот, это знаменитые достопримечательности. Просто те, кто живёт здесь годами, давно нашли собственные маршруты в обход туристических троп.

Невский: красивый, но не для прогулок

Невский проспект для горожан — витрина, а не место для жизни. Идут по нему только из точки А в точку Б: толпы туристов, уличные музыканты и ряженые создают особый колорит, к которому местные давно привыкли и потому обходят стороной.

Как признаётся один из жителей: на Невском нет ничего, чего нельзя было бы найти в другом месте — только дешевле и без очередей. Настоящая жизнь, по мнению петербуржцев, кипит в Коломне, на Петроградской и в переулках Васильевского острова.

Рубинштейна, Дворцовая и «Апрашка»

Улица Рубинштейна когда-то была живой барной улицей для своих, а теперь превратилась в туристический аттракцион с бесконечными фотосессиями у вывесок. Местные морщатся: «Там уже лет пять как не осталось ничего настоящего».

Дворцовая площадь — красивое, но продуваемое ветром туристическое пространство, куда жители заходят по делу или с гостями, отмечает автор канала "Путешествия с фотокамерой".

Отдельная история — Апраксин двор: рынок на 14 гектарах в самом центре города, который местные не любят, но пользуются, когда нужно купить что-то дешёвое прямо сейчас.

Сенная и Купчино: места со своя слава

Сенная площадь веками хранила дурную славу — Достоевский не случайно поселил здесь Раскольникова. Сегодня площадь благоустроена, но память о прошлом никуда не делась: многие проходят её мимоходом, не задерживаясь.

Отдельный жанр — Купчино, спальный район на юге города, предмет вечных шуток. «Поехать в Купчино» звучит как «поехать на край света», хотя живёт там обычная жизнь.

Забавно, что почти все эти места — то, ради чего туристы едут в Петербург. Но и москвичи, согласитесь, редко гуляют по Красной площади — так что у каждой столицы свои нюансы.

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