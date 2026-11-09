В ноябре опрыскиваю яблони и груши — в следующем сезоне ни парши, ни монилиоза: каждый плод как с картинки

Поздняя осень — идеальный момент для финальной защиты сада. После опадения листвы, но до прихода устойчивых морозов, стоит провести искореняющую обработку.

Такая мера помогает сократить численность возбудителей грибковых инфекций, зимующих на коре и растительных остатках. Особую пользу приносит процедура для яблонь и груш, перенесших летом паршу.

Как приготовить состав

Для приготовления раствора на 10 литров воды возьмите 500 г мочевины, 300 г железного купороса и 20 г лимонной кислоты. Добавьте 3 столовые ложки жидкого мыла или специального прилипателя. Тщательно размешайте компоненты до полного растворения.

Когда проводить процедуру

Планируйте опрыскивание на сухой безветренный день. Убедитесь, что в ближайшие часы синоптики не обещают дождь — иначе состав смоется с коры и не подействует. Деревья к этому времени должны полностью сбросить листья.

Нюансы метода

Сначала осмотрите кроны: удалите сломанные ветки, засохшие плоды и листья с явными признаками болезней. Затем равномерно распылите раствор по стволу, крупным ветвям и мелким побегам. Особое внимание уделите трещинам коры и развилкам — именно там чаще всего скрываются патогены. Работайте в перчатках, защитных очках и одежде с длинными рукавами. После листопада соберите больные плоды и сильно зараженную листву, а здоровые растительные остатки заложите в компост или используйте для мульчи. Молодые деревья укройте от грызунов, а приствольные круги при необходимости замульчируйте.

Плюсы и минусы

К преимуществам метода отнесите высокую эффективность против зимующих спор грибков и части вредителей. Состав доступен по цене, а обработка занимает немного времени. Среди недостатков учтите риск ожога молодых побегов при превышении концентрации. Не проводите опрыскивание при температуре ниже нуля и в сырую погоду — раствор потеряет свойства. Помните, что средство токсично для полезной микрофлоры почвы при попадании больших объемов, поэтому строго соблюдайте дозировку.