Кидаю 1 гриб в септик – и жир с илом растворяются как по волшебству: даже ассенизаторов не вызываю

Трутовик – отличная замена бактериям при борьбе с переполненной выгребной ямой и неприятными запахами.

На этом грибе живет триходерма – почвенный организм, который способствует ускоренному разложению органики.

Триходерма питается болезнетворными микроорганизмами. Она предпочитает тепло, повышенную влажность и обилие органики – в септике для этого есть все условия. При попадании в выгребную яму триходерма тут же начнет перерабатывать жирную пленку на стенках и отходы.

Как использовать трутовик

Достаточно 1 раз в сезон бросать в выгребную яму несколько трутовиков: они начнут растворять органические отложения, улучшая работу септика. Через неделю появятся первые результаты: неприятный запах уменьшается, яма больше не переполняется, а обслуживать ее будет намного легче.

Со временем трутовики начнут сами разлагаться, не оставляя следов и мусора.

Предупреждение: если вы каждые полгода чистите яму, то слишком большие грибы в яму не бросайте – иначе насос ассенизатора засорится.