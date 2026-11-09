Городовой / Новости Петербурга / «Декабрь будет абсолютно аномальным»: синоптики представили новый прогноз

«Декабрь будет абсолютно аномальным»: синоптики представили новый прогноз

Опубликовано: 9 ноября 2026 09:34
 Проверено редакцией
Городовой ру
«Декабрь будет абсолютно аномальным»: синоптики представили новый прогноз
фото Global Look Press
Куда в первую очередь придет стужа

Судя по данным метеорологов, нынешний год уже отличался заметными отступлениями от климатической нормы, и декабрь, похоже, не собирается смягчать картину.

Первая половина месяца может принести настоящую сибирскую стужу сразу в нескольких регионах страны, а к концу декабря морозы способны усилиться до экстремальных значений.

Синоптики советуют воспринимать эти цифры как ориентир, а не как точный приговор — прогнозы такого масштаба регулярно корректируются по мере поступления свежих данных.

Куда придёт стужа в первую очередь

Самые жёсткие испытания в начале декабря достанутся Сибири и Уралу. В Новосибирске, Томске и Екатеринбурге столбики термометров могут опуститься до −30°C, похожая ситуация складывается и в Хабаровске с окрестностями.

Но рекордсменом по холоду станет Дальний Восток: во второй половине декабря во Владивостоке и близлежащих территориях морозы способны дойти до −40°C.

Что ждать европейской части страны

Москва и Петербург тоже окажутся под влиянием арктического воздуха, отмечает источник. В первых числах декабря синоптики допускают морозы около −20°C, а после середины месяца на отдельных территориях европейской России похолодание может усилиться до −25−30°C.

Как подготовиться к морозам без лишних нервов

  • Следите за актуальными сводками метеослужб — долгосрочные прогнозы постоянно уточняются.
  • Заранее проверьте зимнюю одежду и обувь: тёплая куртка в такие декабри — не роскошь, а необходимость.
  • Если планы позволяют, переносите дальние поездки на более тёплые дни или закладывайте запас времени.
  • В сильный мороз не забывайте про безопасный режим для авто и технику, чувствительную к холоду.

Холод предсказуем ровно настолько, насколько регулярно его проверяют, поэтому лучше держать руку на пульсе, чем гадать. А цифры пусть останутся на совести синоптиков.

Ранее «Городовой» рассказывал, какой будет зима в России в этом году.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
Оцените новость
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Сколько стоили бы Rav4, Corolla, Camry и Land Cruiser, если бы Toyota восстановила производство в России – ответ автоэксперта Перейти 11 ноября 2026
В Петербурге определили баланс, по которому рассчитают тарифы на свет в 2027-м Перейти 11 ноября 2026
Синоптики неожиданно изменили прогноз: когда в Россию пожалует настоящая зима Перейти 11 ноября 2026
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Сколько стоили бы Rav4, Corolla, Camry и Land Cruiser, если бы Toyota восстановила производство в России – ответ автоэксперта Новости Петербурга
В Петербурге определили баланс, по которому рассчитают тарифы на свет в 2027-м Новости Петербурга
Синоптики неожиданно изменили прогноз: когда в Россию пожалует настоящая зима Новости Петербурга
Не логово электрика, а аккуратный дом: что использовать вместо уродливых удлинителей и тройников Новости Петербурга
Цемент – прошлый век, мастера используют заменитель бетона: без грязи, пыли и лишних затрат Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Кулинария Рецепты Сад-огород Лайфхак
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное