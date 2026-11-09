«Декабрь будет абсолютно аномальным»: синоптики представили новый прогноз

Куда в первую очередь придет стужа

Судя по данным метеорологов, нынешний год уже отличался заметными отступлениями от климатической нормы, и декабрь, похоже, не собирается смягчать картину.

Первая половина месяца может принести настоящую сибирскую стужу сразу в нескольких регионах страны, а к концу декабря морозы способны усилиться до экстремальных значений.

Синоптики советуют воспринимать эти цифры как ориентир, а не как точный приговор — прогнозы такого масштаба регулярно корректируются по мере поступления свежих данных.

Куда придёт стужа в первую очередь

Самые жёсткие испытания в начале декабря достанутся Сибири и Уралу. В Новосибирске, Томске и Екатеринбурге столбики термометров могут опуститься до −30°C, похожая ситуация складывается и в Хабаровске с окрестностями.

Но рекордсменом по холоду станет Дальний Восток: во второй половине декабря во Владивостоке и близлежащих территориях морозы способны дойти до −40°C.

Что ждать европейской части страны

Москва и Петербург тоже окажутся под влиянием арктического воздуха, отмечает источник. В первых числах декабря синоптики допускают морозы около −20°C, а после середины месяца на отдельных территориях европейской России похолодание может усилиться до −25−30°C.

Как подготовиться к морозам без лишних нервов

Следите за актуальными сводками метеослужб — долгосрочные прогнозы постоянно уточняются.

Заранее проверьте зимнюю одежду и обувь: тёплая куртка в такие декабри — не роскошь, а необходимость.

Если планы позволяют, переносите дальние поездки на более тёплые дни или закладывайте запас времени.

В сильный мороз не забывайте про безопасный режим для авто и технику, чувствительную к холоду.

Холод предсказуем ровно настолько, насколько регулярно его проверяют, поэтому лучше держать руку на пульсе, чем гадать. А цифры пусть останутся на совести синоптиков.

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