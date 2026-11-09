Теплые дни заканчиваются: к Петербургу подбирается холодный западный циклон

Какие перемены принесет атлантический циклон

Ещё пару дней назад казалось, что ноябрь решил побаловать город почти весенним теплом — ветер гнал прогретый воздух, а градусники показывали комфортные +7…+8.

Но северная идиллия недолговечна: синоптики предупреждают о резкой смене картины. Уже к середине недели Петербург окажется во власти мощного атлантического циклона — и погода станет заметно суровее.

Что готовит середина недели

По словам главного синоптика города Александра Колесова, уже вечером небольшие дождевые тучи начнут надвигаться со стороны Финского залива — осадки задержатся на ночь и местами продержатся днём.

К среде, 11 ноября, в регион ворвётся мощный циклон с запада: он перекроет приток тепла, развернёт ветры и резко понизит температуру. Атмосферное давление тоже пойдёт вниз — стремительно и ощутимо.

Как встретить непогоду без лишних хлопот

Держите под рукой зонт и непромокаемую одежду — дожди обещают быть устойчивыми.

Выбирайте обувь с нескользящей подошвой: сырость плюс ветер легко делают тротуары скользкими.

Следите за штормовыми предупреждениями: при сильном ветре лучше избегать открытых пространств и шатких конструкций.

Ноябрь любит резкие повороты, так что лучше подготовиться заранее — тогда даже ветреная погода не испортит планы.

Ранее «Городовой» рассказывал о том, что синоптики представили новый прогноз на декабрь.