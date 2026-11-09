Неделя борьбы с диабетом в Петербурге: горожане смогут бесплатно узнать уровень сахара в крови

Где и когда можно бесплатно проверить здоровье в рамках акции

В Санкт‑Петербурге до 14 ноября проходит Неделя борьбы с сахарным диабетом. Горожане могут бесплатно проверить уровень глюкозы, получить консультации специалистов и узнать о профилактике заболевания.

Губернатор Александр Беглов подчеркнул: система помощи в городе охватывает все районы — от поликлиник до регионального эндокринологического центра, а обучение пациентов стало важной частью работы.

Где пройти обследование

12 ноября:

Мариинская больница (10:00–14:00) — акция «СТОП диабет!» для пациентов старше 45 лет с избыточным весом или гипертонией (нужна заявка на callcenter@mariin.ru).

Музей гигиены на Итальянской, 25 (после экскурсии в 15:00) — экспресс‑анализ и консультация терапевта, регистрация не требуется.

14 ноября в центре «Гринпарк» (Шушары, 12:00–17:00) — биоимпедансометрия, проверка сердца, лекции и мастер‑классы. Акции также идут в районных поликлиниках — список есть на сайте Комитета по здравоохранению, сообщает источник.

Ранее «Городовой» рассказывал о том, что в Петербурге планируют отремонтировать 14 станций метро до 2029 года.